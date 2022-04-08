«Берите пример с полочки». Кухонный шкафчик из Бородянки, выдержавший снаряды оккупантов, стал новой героиней Сети

8 апреля, 16:42
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Шкафчик держится — и вы держитесь (Фото:Александр Грехов)

Шкафчик держится — и вы держитесь (Фото:Александр Грехов)

В Сети появляется все больше фото из освобожденных населенных пунктов Киевщины, находившихся под оккупацией войск РФ больше месяца. Особое внимание получила фотография кухонного шкафчика из Бородянки, который выдержал обстрелы оккупантов и до сих пор держится на уцелевшей стене. Он стал звездой Сети, а НВ собрало несколько постов.

Автором фотографии стала фотографка Общественного Елизавета Серватинская. Фото она сделала 6 апреля. По ее словам, этот дом один из первых при въезде в город.

Елизавета Серватинская
Фото: Елизавета Серватинская

Устойчивую полку также изобразил иллюстратор Александр Грехов.

Видео дня
Александр Грехов
Фото: Александр Грехов

Журналист телеканала Прямой Сергей Харченко запостил шкафчик в свои соцсети.

https://www.facebook.com/serg.kharchenko/posts/7206696909403584

Фотография завирусилась в Сети.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3306387879580008

Особо ее оценил твиттерский народ. Теперь выражение «мой кухонный шкафчик» — синоним ко «все хорошо, я держусь».

https://twitter.com/___healing____/status/1512327186111475718
https://twitter.com/eva_baska/status/1512252145864749057
https://twitter.com/agremantida/status/1511920892825280513

Уделили внимание и петушку, выдержавшему атаку врага вместе с другой посудой в шкафчике.

Twitter
Фото: Twitter

Напомним, что РФ решила отправить в Украину "элиту" из Тувы в резиновых сапогах. В связи с разгромом своих сил на севере Украины ВС России пытается восполнить потери всеми возможными способами. В Сети уже даже придумали название новым оккупантам — «одноразовые войска».

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Оккупант Российско-украинская война Бородянка

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