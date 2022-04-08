«Берите пример с полочки». Кухонный шкафчик из Бородянки, выдержавший снаряды оккупантов, стал новой героиней Сети
Шкафчик держится — и вы держитесь (Фото:Александр Грехов)
В Сети появляется все больше фото из освобожденных населенных пунктов Киевщины, находившихся под оккупацией войск РФ больше месяца. Особое внимание получила фотография кухонного шкафчика из Бородянки, который выдержал обстрелы оккупантов и до сих пор держится на уцелевшей стене. Он стал звездой Сети, а НВ собрало несколько постов.
Автором фотографии стала фотографка Общественного Елизавета Серватинская. Фото она сделала 6 апреля. По ее словам, этот дом один из первых при въезде в город.
Устойчивую полку также изобразил иллюстратор Александр Грехов.
Журналист телеканала Прямой Сергей Харченко запостил шкафчик в свои соцсети.
Фотография завирусилась в Сети.
Особо ее оценил твиттерский народ. Теперь выражение «мой кухонный шкафчик» — синоним ко «все хорошо, я держусь».
Уделили внимание и петушку, выдержавшему атаку врага вместе с другой посудой в шкафчике.
Напомним, что РФ решила отправить в Украину "элиту" из Тувы в резиновых сапогах. В связи с разгромом своих сил на севере Украины ВС России пытается восполнить потери всеми возможными способами. В Сети уже даже придумали название новым оккупантам — «одноразовые войска».
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