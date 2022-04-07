«Сын маминой подруги». Реакция соцсетей на представителя Украины в ООН Сергея Кислицу, ставшего новым крашем украинцев

7 апреля, 17:27
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Настоящее название книги Сергея Кислицы (Фото:@enero_list/Twitter)

Настоящее название книги Сергея Кислицы (Фото:@enero_list/Twitter)

Почитать книгу о бессилии дипломатии на Совбезе ООН или лучше сразу «завалить» представителя РФ в организации Василия Небензю по фактам? Представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица выбирает одновременно два варианта, поэтому автоматически становится крашем украинцев и украинок. НВ собрало мнения наших граждан о дипломате от Украины.

Начнем с того, что Кислице удалось разоблачить манипуляцию Небензи по поводу событий на Киевщине в ООН перед всеми представителями.

https://twitter.com/LysakDaria/status/1511455750354259976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1511455750354259976%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fpolitics%2Fsergiy-kislicya-vikriv-brehnyu-rosiyskogo-postpreda-v-oon-video-50231768.html

Во-вторых, насколько красиво он читает книгу под названием Почему дипломатия не работает во время выступления представителя РФ.

Видео дня
https://twitter.com/KushchykPower/status/1509561878573371395

Сергею Кислице удалось открыть глаза всех присутствующих на то, что Россия никогда и не была членом ООН.

https://twitter.com/lidiivna/status/1511988277649330182

А вот настоящее название книги.

https://twitter.com/enero_list/status/1509566116196229131

Следует отметить, что весь твиттер стал сплошной фанбазой Кислицы.

https://twitter.com/dp_standup/status/1511665780643053570

Некоторые даже считают, что ООН до сих пор существует только благодаря украинскому дипломату.

https://twitter.com/nahuytozhyttya/status/1512021684232015877

Скоро название будет не ООН, а просто Кислица-краш.

https://twitter.com/Coreman_Y/status/1511823896227500038

Язык фактов.

https://twitter.com/NadiaYakimovich/status/1511822175015211011

Господин Кислица успел стать кумиром украинской молодежи.

https://twitter.com/lebedintseva_k/status/1511817963090944001

Подпись говорит сама за себя.

https://twitter.com/FelixIncredible/status/1511775150479667202

И милое напоминание:

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/106904771988841

Напомним, что у украинок и украинцев есть еще один краш — председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Харизматическому мужчине удалось завоевать сердца граждан из разных городов, и мы покажем, почему.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   ООН Реакция соцсетей Сергей Кислица Василий Небензя

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