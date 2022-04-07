«Сын маминой подруги». Реакция соцсетей на представителя Украины в ООН Сергея Кислицу, ставшего новым крашем украинцев 7 апреля, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Настоящее название книги Сергея Кислицы (Фото:@enero_list/Twitter)

Почитать книгу о бессилии дипломатии на Совбезе ООН или лучше сразу «завалить» представителя РФ в организации Василия Небензю по фактам? Представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица выбирает одновременно два варианта, поэтому автоматически становится крашем украинцев и украинок. НВ собрало мнения наших граждан о дипломате от Украины.

Начнем с того, что Кислице удалось разоблачить манипуляцию Небензи по поводу событий на Киевщине в ООН перед всеми представителями.

Во-вторых, насколько красиво он читает книгу под названием Почему дипломатия не работает во время выступления представителя РФ.

Видео дня

Сергею Кислице удалось открыть глаза всех присутствующих на то, что Россия никогда и не была членом ООН.

А вот настоящее название книги.

Следует отметить, что весь твиттер стал сплошной фанбазой Кислицы.

Некоторые даже считают, что ООН до сих пор существует только благодаря украинскому дипломату.

Скоро название будет не ООН, а просто Кислица-краш.

Язык фактов.

Господин Кислица успел стать кумиром украинской молодежи.

Подпись говорит сама за себя.

И милое напоминание:

Напомним, что у украинок и украинцев есть еще один краш — председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Харизматическому мужчине удалось завоевать сердца граждан из разных городов, и мы покажем, почему.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.