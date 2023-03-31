Прямо на «нуле». Боец ВСУ показал свой блиндаж «премиум-класса» — видео

31 марта, 16:30
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Жилище бойца оборудовано системой «Умный блиндаж» (Фото:NV)

Жилище бойца оборудовано системой «Умный блиндаж» (Фото:NV)

Несмотря на чрезвычайно суровые условия пребывания на переднем крае фронта, украинские защитники умудряются создавать там настоящий домашний уют.

В соцсетях появилось видео с блиндажом «премиум-класса», обустроенным военнослужащим ВСУ прямо на так называемом «нуле».

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В ходе экскурсии, устроенной его гостеприимным хозяином с позывным «Крым», можно заметить небольшую прихожую, уголок с умывальником и гардеробом, камин, спальное место с галереей детских рисунков и даже рабочую зону с WiFi.

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«Также внедрена система „Умный блиндаж“. Свет включается и выключается с пульта. Перед сном не нужно вставать с кровати, чтобы выключить свет. Не выходя из блиндажа, можно приготовить себе поесть. ТакжеЮ не выходя из блиндажа, можно заняться спортом. И, находясь на отдыхе, вы все равно продолжаете оставаться на связи», — рассказал военный.

@alexandermacedon13 #зсу🇺🇦 #перемога #близько #контрнаступ ♬ оригінальний звук - Олександр Македонський
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Жилье Война России против Украины

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