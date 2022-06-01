В соцсетях показали блиндаж ВСУ, который выглядит «лучше некоторых жилищ в РФ» — фото 1 июня, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные оборудовали в блиндаже даже своеобразную зону отдыха (Фото:Shtirlitz53/Twitter)

Несмотря на войну, украинские военные обустраивают свои позиции в Николаевской области, пытаясь создать там настоящий домашний уют.

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Соответствующие фото с примером подземного жилища с практически всеми бытовыми удобствами опубликовал у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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На них видно, что, помимо кухни и зоны отдыха, украшенных различными элементами интерьера, военнослужащие оборудовали свой блиндаж даже сауной с душевой кабиной.

«Тот самый случай, когда украинский блиндаж выглядит лучше некоторых жилищ в рашке», — прокомментировал Штефан обнародованные снимки.

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