«Ты не думай, что я девочка-конфетка». Арестович стал трендом в украинском TikTok

4 апреля, 17:44
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Если вам скажут, что у картинки не может быть звука — покажите это фото (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Если вам скажут, что у картинки не может быть звука — покажите это фото (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Советник главы ОП Алексей Арестович стал не только похитителем сердец, но и новым трендом в TikTok. Песня «Ты не думай, что я девочка-конфета», которую мужчина исполнял в роли женщины в фильме под названием Не бойся, я рядом, завирусилась в приложении. НВ собрало самые смешные видео.

Вот вам уникальный оригинал.

@moskalaky_na_gilaky Цекерка😂🍬? #арестович #рек #рекомендации ♬ Цукерка - 🙂

А это способы использования песни.

@farmateft

♬ Цукерка - 🙂

Для рингтона на телефон тоже здорово.

@yarik_voloshin #арестович #славаукраїні ♬ Цукерка - 🙂

Эту песню защищаем по всей стране.

@n.slshnko балдієм всі разом#рекомендації ♬ Цукерка - 🙂

Ситуация у всех такова:

@dari_radi немного кринжа в студию 😅🙄 #арестович#девочкаконфетка #українці#українапонадусе#хочуврекомендации#рекомендации#топ#українатоп🇺🇦🇺🇦🇺🇦 ♬ Цукерка - 🙂

И да, это единственная песня на русском, которая нравится пользователям.

Видео дня
@zayatsvikaa

Моє волосся ловиться зв‘язок з космосом🤡

♬ Цукерка - 🙂

Петь в душе — это искусство.

@lagelaan Ахха #fyp #🇺🇦 ♬ Цукерка - 🙂

Здесь без комментариев.

@kidstkn Клоуни чи як #fypシ #fyp #fur #чорнобаївка #recommendation #переписка #девочкаконфетка ♬ Цукерка - 🙂
@momotsha #українськийтікток #українськийконтент ♬ Цукерка - 🙂
@leenuxis цей звук захопив моє життя #рекомендації #українськийтікток #🇺🇦❤️ #fyp #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #україна🇺🇦 #🇺🇦 ♬ Цукерка - 🙂

Украинки и украинцы теперь ждут новостей о войне точно так же, как обращение главы Николаевской ОГА Виталия Кима. Харизматичному мужчине удалось завоевать сердца граждан из разных городов, и мы покажем почему.

Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды TikTok Алексей Арестович

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