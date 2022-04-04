«Ты не думай, что я девочка-конфетка». Арестович стал трендом в украинском TikTok
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Советник главы ОП Алексей Арестович стал не только похитителем сердец, но и новым трендом в TikTok. Песня «Ты не думай, что я девочка-конфета», которую мужчина исполнял в роли женщины в фильме под названием Не бойся, я рядом, завирусилась в приложении. НВ собрало самые смешные видео.
Вот вам уникальный оригинал.
А это способы использования песни.
Для рингтона на телефон тоже здорово.
Эту песню защищаем по всей стране.
Ситуация у всех такова:
И да, это единственная песня на русском, которая нравится пользователям.
Петь в душе — это искусство.
Здесь без комментариев.
Украинки и украинцы теперь ждут новостей о войне точно так же, как обращение главы Николаевской ОГА Виталия Кима. Харизматичному мужчине удалось завоевать сердца граждан из разных городов, и мы покажем почему.
Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.
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