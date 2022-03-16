Во имя ВСУ, айкоса и Виталия Кима. Как глава Николаевской ОГА покоряет украинок и украинцев

16 марта, 16:04
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Макрон спрашивает где купить такие носки, нам тоже интересно (Фото:Facebook)

Макрон спрашивает где купить такие носки, нам тоже интересно (Фото:Facebook)

16 марта — 21-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мир внимательно следит за событиями онлайн .Украинки и украинцы теперь ждут новостей о войне точно так же, как обращение председателя Николаевской ОГА Виталия Кима. Харизматическому мужчине удалось завоевать сердца граждан из разных городов, и мы покажем почему.

Во-первых, посмотрите на его оглашение тревоги в чате Николаевской ОГА.

Во-вторых, шутки – это всегда хорошая идея.

Даже злость поднимает настроение. А поспать действительно не дали.

А это классика.

И помните, их Z – всего лишь zero (ноль).

Еще немного скринов из чата Николаевской ОГА, чтобы вы поняли, что стоит на него подписаться.

Telegram
Фото: Telegram
Telegram
Фото: Telegram

Не могли вас оставить и без мемов и TikTok о Киме.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач не прошел мимо легендарного фото Кима с носками и ногами на столе.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4879608775441939

Ну и президента Франции Эммануэля Макрона тоже прифотошопили туда. Гармоничненько.

Facebook
Фото: Facebook
https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3289151067970356

Айкос — это уже святое.

@privet.alyonka

Я не можу зупинитись

♬ blood sweat and tears by BTS - Jinnie

Немножко захватывает внимание, да.

@aksunay лучший мужчина 🛐 #славаукраїні #героямслава #славанації #смертьворогам🇺🇦 #виталийким ♬ оригинальный звук - •Shameless•

Посмотрите, как счастлив.

@ritka.fox #николаев #виталийким #славаукраїні ♬ оригинальный звук - Маргарита

А это показывает всю роль Кима – держать Николаев в обороне и покое.

@dariia_oleinik #миколаїв #КІМ ♬ original sound - Sandro

«Просто безподобно» – лучше не скажешь.

@vovka__7 Трішки гумору😉#🇺🇦❤️ #🇺🇦❤ #славаукраїні #незалежність #свобода #украина #лаик #❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #рек #тренд #💖 #🇺🇦 ♬ Тримай - Христина Соловій

Ким Кардашьян теперь не так популярна, как Виталий Ким.

@chiregen #ким #виталийким #україномовнийконтент #кимкардашьян #україна🇺🇦 #нетвойне #жиза #мем #николаев #миколаїв ♬ оригинальный звук - Tik Toker

Напомним, что добровольцы иностранного легиона из всех уголков мира начали прибывать в Украину, чтобы защищать ее от захватчиков. НВ собрало их тиктоки.

https://www.youtube.com/watch?v=FR7r_g-x9rU

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что желание воевать за Украину изъявили добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Они уже прибывают к нам и выполняют первые боевые задания.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Николаев ОГА Реакция соцсетей Мемы Виталий Ким

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