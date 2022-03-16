Во имя ВСУ, айкоса и Виталия Кима. Как глава Николаевской ОГА покоряет украинок и украинцев 16 марта, 16:04 Цей матеріал також доступний українською Макрон спрашивает где купить такие носки, нам тоже интересно (Фото:Facebook)

16 марта — 21-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мир внимательно следит за событиями онлайн .Украинки и украинцы теперь ждут новостей о войне точно так же, как обращение председателя Николаевской ОГА Виталия Кима. Харизматическому мужчине удалось завоевать сердца граждан из разных городов, и мы покажем почему.

Во-первых, посмотрите на его оглашение тревоги в чате Николаевской ОГА.

Во-вторых, шутки – это всегда хорошая идея.

Даже злость поднимает настроение. А поспать действительно не дали.

А это классика.

И помните, их Z – всего лишь zero (ноль).

Еще немного скринов из чата Николаевской ОГА, чтобы вы поняли, что стоит на него подписаться.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Не могли вас оставить и без мемов и TikTok о Киме.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач не прошел мимо легендарного фото Кима с носками и ногами на столе.

Ну и президента Франции Эммануэля Макрона тоже прифотошопили туда. Гармоничненько.

Фото: Facebook

Айкос — это уже святое.

Немножко захватывает внимание, да.

Посмотрите, как счастлив.

А это показывает всю роль Кима – держать Николаев в обороне и покое.

«Просто безподобно» – лучше не скажешь.

Ким Кардашьян теперь не так популярна, как Виталий Ким.

Напомним, что добровольцы иностранного легиона из всех уголков мира начали прибывать в Украину, чтобы защищать ее от захватчиков. НВ собрало их тиктоки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что желание воевать за Украину изъявили добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Они уже прибывают к нам и выполняют первые боевые задания.

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