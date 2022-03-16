Во имя ВСУ, айкоса и Виталия Кима. Как глава Николаевской ОГА покоряет украинок и украинцев
Макрон спрашивает где купить такие носки, нам тоже интересно (Фото:Facebook)
16 марта — 21-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мир внимательно следит за событиями онлайн .Украинки и украинцы теперь ждут новостей о войне точно так же, как обращение председателя Николаевской ОГА Виталия Кима. Харизматическому мужчине удалось завоевать сердца граждан из разных городов, и мы покажем почему.
Во-первых, посмотрите на его оглашение тревоги в чате Николаевской ОГА.
Во-вторых, шутки – это всегда хорошая идея.
Даже злость поднимает настроение. А поспать действительно не дали.
А это классика.
И помните, их Z – всего лишь zero (ноль).
Еще немного скринов из чата Николаевской ОГА, чтобы вы поняли, что стоит на него подписаться.
Не могли вас оставить и без мемов и TikTok о Киме.
Журналист Украинской Правды Михаил Ткач не прошел мимо легендарного фото Кима с носками и ногами на столе.
Ну и президента Франции Эммануэля Макрона тоже прифотошопили туда. Гармоничненько.
Айкос — это уже святое.
Немножко захватывает внимание, да.
Посмотрите, как счастлив.
А это показывает всю роль Кима – держать Николаев в обороне и покое.
«Просто безподобно» – лучше не скажешь.
Ким Кардашьян теперь не так популярна, как Виталий Ким.
Напомним, что добровольцы иностранного легиона из всех уголков мира начали прибывать в Украину, чтобы защищать ее от захватчиков. НВ собрало их тиктоки.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что желание воевать за Украину изъявили добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Они уже прибывают к нам и выполняют первые боевые задания.
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