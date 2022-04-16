Все еще опасное место. Киев наращивает подготовку к обороне города — глава военной администрации 16 апреля, 22:13 Цей матеріал також доступний українською Город Киев, 10 июля 2020 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Столичные власти наращивают подготовку города к обороне. Параллельно в Киеве разблокируют улицы и улучшают сообщение внутри столицы.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

Он также предупредил, что Киев все еще остается опасным местом.

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«В связи со значительным прибытием жителей столицы, обращаемся, что город остается опасным. Просим жителей столицы, а особенно женщин, детей, студентов и пожилых людей, у которых есть, где проживать за пределами города — не возвращаться», — заявил Жирнов.

Отдельно глава военной администрации обратился к водителям. Он напомнил о правилах парковки и запрете на движение полосой общественного транспорта. Также Жирнов еще раз призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытия.

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