Войска РФ обстреляли Дарницкий район Киева
Киев (Фото:Dronarium Украина via Facebook)
Российские войска утром 16 апреля обстреляли Дарницкий район на окраине Киева.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.
«Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги! А тех киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах», — отметил Кличко.
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