Войска РФ обстреляли Дарницкий район Киева 16 апреля, 09:16 Цей матеріал також доступний українською Киев (Фото:Dronarium Украина via Facebook)

Российские войска утром 16 апреля обстреляли Дарницкий район на окраине Киева.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

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«Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги! А тех киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах», — отметил Кличко.

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