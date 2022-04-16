Войска РФ обстреляли Дарницкий район Киева

16 апреля, 09:16
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Киев (Фото:Dronarium Украина via Facebook)

Киев (Фото:Dronarium Украина via Facebook)

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Российские войска утром 16 апреля обстреляли Дарницкий район на окраине Киева.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

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«Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги! А тех киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах», — отметил Кличко.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Киев Война России против Украины

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