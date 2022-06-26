Ракетный террор. Последствия российского удара по жилому дому в Киеве — фоторепортаж 26 июня, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Российские ракеты ударили по жилому дому в Шевченковском районе Киева (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалась серия взрывов. Стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы. По меньшей мере, пять человек пострадали, погиб мужчина.



НВ публикует фото последствий ракетного удара по жилому зданию в Киеве.

Ракета попала в девятиэтажный жилой дом, в результате чего вспыхнул пожар. Частично разрушены три верхних этажа.

Видео дня

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Спасатели выехали на место инцидента. Возгорание охватило площадь в 300 кв. м. Служащие ГСЧС продолжают ликвидировать последствия российского удара.

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлечены 19 единиц пожарной техники и 67 бойцов личного состава.



Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Фото: КГГА

Спасатели проводят мероприятия по спасению людей, оказавшихся под завалами.

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Фото: КГГА

В частности, сотрудникам ГСЧС удалось вытащить из-под завалов семилетнюю девочку. Ее госпитализировали. Маму ребенка зажало бетонной плитой, но в конце концов ее тоже удалось спасти.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Пока спасатели продолжают ликвидацию последствий российского удара, в столице снова раздается сигнал воздушной тревоги и сообщается о новых взрывах.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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