Ракетный террор. Последствия российского удара по жилому дому в Киеве — фоторепортаж

26 июня, 12:53
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Российские ракеты ударили по жилому дому в Шевченковском районе Киева (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Российские ракеты ударили по жилому дому в Шевченковском районе Киева (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалась серия взрывов. Стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы. По меньшей мере, пять человек пострадали, погиб мужчина.

НВ публикует фото последствий ракетного удара по жилому зданию в Киеве.

Ракета попала в девятиэтажный жилой дом, в результате чего вспыхнул пожар. Частично разрушены три верхних этажа.

Видео дня
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Спасатели выехали на место инцидента. Возгорание охватило площадь в 300 кв. м. Служащие ГСЧС продолжают ликвидировать последствия российского удара.

REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлечены 19 единиц пожарной техники и 67 бойцов личного состава.

КГГА
Фото: КГГА
КГГА
Фото: КГГА
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
КГГА
Фото: КГГА

Спасатели проводят мероприятия по спасению людей, оказавшихся под завалами.

REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
КГГА
Фото: КГГА

В частности, сотрудникам ГСЧС удалось вытащить из-под завалов семилетнюю девочку. Ее госпитализировали. Маму ребенка зажало бетонной плитой, но в конце концов ее тоже удалось спасти.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Пока спасатели продолжают ликвидацию последствий российского удара, в столице снова раздается сигнал воздушной тревоги и сообщается о новых взрывах.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киев Крылатая ракета Ракеты Ракета Ракетные удары Лукьяновка Война России против Украины Ракетный удар

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