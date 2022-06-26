Удары по Киеву. Ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей — Геращенко

26 июня, 08:01
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Столб серого дыма виднеется над столицей после серии взрывов в Киеве (Фото:STERNENKO / Telegram)

Столб серого дыма виднеется над столицей после серии взрывов в Киеве (Фото:STERNENKO / Telegram)

После серии взрывов в Киеве утром в воскресенье, 26 июня, в Шевченковском районе столицы проходит эвакуация жителей из двух домов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что одна из российских ракет попала в жилой дом, произошел пожар.

UPD 07:58. По информации Геращенко, ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей.

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На месте взрыва работают бригады скорой и спасатели.

Информация о жертвах и потерпевших уточняется.

Как сообщалось, около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов.

https://www.youtube.com/watch?v=6AWgCeWJ0sw&ab_channel=%D0%9D%D0%92
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Теги:   Киев Виталий Кличко Эвакуация Ракетные удары Взрыв Война России против Украины Ракетный удар

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