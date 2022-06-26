Удары по Киеву. Ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей — Геращенко
Столб серого дыма виднеется над столицей после серии взрывов в Киеве (Фото:STERNENKO / Telegram)
После серии взрывов в Киеве утром в воскресенье, 26 июня, в Шевченковском районе столицы проходит эвакуация жителей из двух домов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что одна из российских ракет попала в жилой дом, произошел пожар.
UPD 07:58. По информации Геращенко, ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей.
На месте взрыва работают бригады скорой и спасатели.
Информация о жертвах и потерпевших уточняется.
Как сообщалось, около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов.
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