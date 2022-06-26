Ракетный удар по Киеву: Пять человек пострадали в результате «прилета» в дом, в том числе гражданка РФ, 25 жителей эвакуированы 26 июня, 10:49 Цей матеріал також доступний українською Из-под завалов спасли семилетнего ребенка (Фото:ГСЧС)

Пять человек получили ранения в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

РФ ударила ракетами по Киеву — онлайн

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в комментарии Суспільному.

Это уже второе попадание российской ракеты в жилищный комплекс в Шевченковском районе Киева, добавил он.

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36-летнюю женщину зажало бетонной плитой после удара ракеты. Она является гражданкой России, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Отмечается, что ее уже освободили из-под завалов.

Также ГСЧС удалось спасти семилетнюю девочку. Она была доставлена в больницу.

«В общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей. Госпитализировали четырех пострадавших», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Ракетный удар по Киеву: что известно

Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что в результате российских ударов загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы. По данным ГСЧС, частично разрушены три этажа дома, возгорание охватило площадь в 300 кв. м.

Спасатели продолжают тушить пожар и проводят спасательно-поисковые работы. Известно о минимум двух пострадавших и одном погибшем.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, еще одна российская ракета попала в детский сад.

Российские СМИ сообщают, что воздушно-космические силы РФ нанесли удары крылатыми ракетами по якобы военным объектам в Киеве.

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