Ракетный удар по Киеву: Пять человек пострадали в результате «прилета» в дом, в том числе гражданка РФ, 25 жителей эвакуированы
Из-под завалов спасли семилетнего ребенка (Фото:ГСЧС)
Пять человек получили ранения в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева.
РФ ударила ракетами по Киеву — онлайн
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в комментарии Суспільному.
Это уже второе попадание российской ракеты в жилищный комплекс в Шевченковском районе Киева, добавил он.
36-летнюю женщину зажало бетонной плитой после удара ракеты. Она является гражданкой России, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Отмечается, что ее уже освободили из-под завалов.
Также ГСЧС удалось спасти семилетнюю девочку. Она была доставлена в больницу.
«В общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей. Госпитализировали четырех пострадавших», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ракетный удар по Киеву: что известно
Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что в результате российских ударов загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы. По данным ГСЧС, частично разрушены три этажа дома, возгорание охватило площадь в 300 кв. м.
Спасатели продолжают тушить пожар и проводят спасательно-поисковые работы. Известно о минимум двух пострадавших и одном погибшем.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, еще одна российская ракета попала в детский сад.
Российские СМИ сообщают, что воздушно-космические силы РФ нанесли удары крылатыми ракетами по якобы военным объектам в Киеве.
материалов раздела Киев
и афиша лучших событий Киева
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.