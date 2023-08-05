Сегодня на Родине-матери начнут устанавливать трезубец 5 августа, 06:01 Тризуб поднимут на щит 5 сентября (Фото:Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне/Facebook)

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне сообщил, что 5 августа начнут устанавливать трезубец на щит Родины-матери.



Место, где будет трезубец на щите закроют пластинами. Он будет больше по размерам, чем советский герб.



«На производстве проведут специальную обработку металла для пластин и трезубца, чтобы они кардинально не отличались от скульптуры. Но стоит добавить, что даже если оттенок сразу полностью не будет совпадать, это не будет долговременной проблемой. Ведь свойства этого сплава металла таковы, что в течение короткого времени пребывания на открытом воздухе он приобретает свой прогнозируемый устойчивый цвет, и через некоторое время новые элементы никоим образом не будут выделяться от общей композиции», — сообщили в музее.

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21 июля 2022 года в Дії завершилось голосование о дальнейшей судьбе герба СССР на монументе Родина-мать. По результатам голосования почти все участники пожелали заменить его на Герб Украины.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский трезубец.

26 июля Минкульт сообщил, что начал процесс подготовки к демонтажу герба СССР с монумента. Все средства на работы предоставили меценаты, а общая стоимость проекта оценивается в 28 миллионов гривен.