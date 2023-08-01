С Родины-матери сняли серп и молот — фоторепортаж 1 августа, 17:01 Со щита монумента Родина-мать сняли советский символ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве во вторник, 1 августа, со щита монумента Родина-мать сняли советский символ — серп и молот.

Об этом сообщил директор музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в Facebook.

«Это момент, о котором мечтали миллионы украинцев, поколения украинцев… Это момент демонтажа империи, символа советщины, который открывает нам перспективу не только на замечательные виды Днепра, но и на жизнь в новой, свободной семье европейских народов», — пишет Савчук.

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Агентство Reuters публикует фото демонтажа советского символа.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

21 июля 2022 года в Дії завершилось голосование о дальнейшей судьбе герба СССР на монументе Родина-мать. По результатам голосования почти все участники пожелали заменить его на Герб Украины.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский трезубец.

26 июля Минкульт сообщил, что начал процесс подготовки к демонтажу герба СССР с монумента. Все средства на работы предоставили меценаты, а общая стоимость проекта оценивается в 28 миллионов гривен.