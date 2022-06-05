Впервые за пять недель. Российские захватчики ударили по Киеву ракетами — что известно
Задымление в Киеве после ракетного удара, 5 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Рано утром 5 июня на Левом берегу Киева раздались взрывы. Россия впервые с конца апреля атаковала украинскую столицу ракетами.
НВ собрал информацию о случившемся, поступившую к этому часу.
Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около пяти утра.
Вскоре жители столицы услышали звуки взрывов с левого берега Днепра.
В 06:30 мэр Виталий Кличко подтвердил: взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах.
Спустя час он уточнил, что погибших в результате ракетной атаки РФ нет. «Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам», — добавил Кличко.
Член наблюдательного совета Укразализныци Сергей Лещенко отметил, что удары пришлись на объекты компании.
Достоверно неизвестно, сколько вражеских ракет попало в цель. Очевидцы слышали, как работает украинская ПВО.
В 08:24 Киевская областная военная администрация сообщила, что одна ракета противника была сбита над Обуховским районом. Предварительно — жертв и разрушений нет.
Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.
«Около 06:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Центр они были обнаружены и обстреляны — уничтожена одна крылатая ракета», — сказано в сообщении командования.
Ночью и утром воздушная тревога звучала практически по всей стране. Известно о попаданиях ракет в Николаевской области и на Донбассе.
В 05:30 5 июня российская крылатая ракета, похожая на Калибр, критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС, сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Там назвали подобные действия очередным актом ядерного терроризма со стороны РФ. Предполагается, что именно эта ракета была выпущена в сторону Киева.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подлая атака захватчиков на украинскую столицу произошла после призывов «не унижать Россию» — в частности, они исходили от французского президента Эммануэля Макрона. «Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель — убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц — новые санкции, больше оружия», — написал Подоляк.
Последняя ракетная атака на Киев датирована 28 апреля. Тогда в результате попадания крылатой ракеты в жилой дом в Шевченковском районе пострадали 10 человек. Погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.
материалов раздела Киев
и афиша лучших событий Киева
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.