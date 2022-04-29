Циничная атака на мирное население. Последствия ракетного удара РФ по центру Киева, который унес жизнь журналистки Веры Гирич — фоторепортаж
Спасатели выносят тело Веры Гирич из поврежденного в результате обстрела дома в Шевченковском районе Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером 28 апреля Россия вновь нанесла удар по Киеву, обстреляв крылами ракетами Шевченковский район в центре столицы. Очередная атака Вооруженных Сил РФ на мирное население унесла жизнь журналистки Радио Свобода Веры Гирич.
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Российские ракеты попали в жилой 25-этажный дом, загорелись 100 квадратных метров здания, частично разрушились первый и второй этажи.
Вечером Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о 10 пострадавших. Тело Веры Гирич обнаружили под завалами на следующий день.
Россия нанесла ракетный удар, когда в Киеве находился с официальным визитом генсек ООН Антонио Гуттериш. Он сказал журналисту ВВС, что шокирован произошедшим.
НВ публикует фоторепортаж с места трагедии.
1. Скорая едет к дому, пострадавшему в результате обстрела рашистов, 28 апреля.
2. Горящее после обстрела рашистов здание, 28 апреля.
3. Горящее после обстрела рашистов здание, 28 апреля.
4. Горящее после обстрела рашистов здание, 28 апреля.
5. Сотрудники ГСЧС стоят перед поврежденным обстрелом рашистов зданием, 28 апреля.
6. Спасатели рядом с поврежденным обстрелом рашистов зданием, 28 апреля.
7. Спасатель тушит пожар в жилом доме после обстрела рашистов, 28 апреля.
8. Поврежденный обстрелом рашистов жилой дом, 29 апреля.
9. Поврежденный обстрелом рашистов жилой дом, 29 апреля.
10. Спасатели выносят тело Веры Гирич, погибшей при ракетном обстреле рашистами жилого дома, 29 апреля.
11. Сотрудники коммунальной службы убирают обломки поврежденного рашистами жилого дома, 29 апреля.
12. Украинские военные на развалинах поврежденного ракетным обстрелом рашистов жилого дома, 29 апреля.
13. Спасатель в поврежденном обстрелом рашистов жилом доме, 29 апреля.
14. Люди смотрят на поврежденный ракетным обстрелом рашистов жилой дом, 29 апреля.
15. Полицейские осматривают вещи мужчины возле поврежденного обстрелом рашистов жилого дома, 29 апреля.
16. Спасатели заходят в поврежденный обстрелом рашистов жилой дом, 29 апреля.
17. Мужчина убирает осколки стекла в поврежденном обстрелом рашистов жилом доме, 29 апреля.
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