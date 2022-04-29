Циничная атака на мирное население. Последствия ракетного удара РФ по центру Киева, который унес жизнь журналистки Веры Гирич — фоторепортаж 29 апреля, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Спасатели выносят тело Веры Гирич из поврежденного в результате обстрела дома в Шевченковском районе Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером 28 апреля Россия вновь нанесла удар по Киеву, обстреляв крылами ракетами Шевченковский район в центре столицы. Очередная атака Вооруженных Сил РФ на мирное население унесла жизнь журналистки Радио Свобода Веры Гирич.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Российские ракеты попали в жилой 25-этажный дом, загорелись 100 квадратных метров здания, частично разрушились первый и второй этажи.

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Вечером Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о 10 пострадавших. Тело Веры Гирич обнаружили под завалами на следующий день.

Россия нанесла ракетный удар, когда в Киеве находился с официальным визитом генсек ООН Антонио Гуттериш. Он сказал журналисту ВВС, что шокирован произошедшим.



НВ публикует фоторепортаж с места трагедии.



1. Скорая едет к дому, пострадавшему в результате обстрела рашистов, 28 апреля.

Фото: ДСНС України via Facebook

2. Горящее после обстрела рашистов здание, 28 апреля.

Фото: ДСНС України via Facebook

3. Горящее после обстрела рашистов здание, 28 апреля.



Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

4. Горящее после обстрела рашистов здание, 28 апреля.



Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

5. Сотрудники ГСЧС стоят перед поврежденным обстрелом рашистов зданием, 28 апреля.

Фото: ДСНС України via Facebook

6. Спасатели рядом с поврежденным обстрелом рашистов зданием, 28 апреля.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

7. Спасатель тушит пожар в жилом доме после обстрела рашистов, 28 апреля.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

8. Поврежденный обстрелом рашистов жилой дом, 29 апреля.

Фото: Kristina Berdynskykh via Facebook

9. Поврежденный обстрелом рашистов жилой дом, 29 апреля.



Фото: Kristina Berdynskykh via Facebook

10. Спасатели выносят тело Веры Гирич, погибшей при ракетном обстреле рашистами жилого дома, 29 апреля.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

11. Сотрудники коммунальной службы убирают обломки поврежденного рашистами жилого дома, 29 апреля.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

12. Украинские военные на развалинах поврежденного ракетным обстрелом рашистов жилого дома, 29 апреля.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

13. Спасатель в поврежденном обстрелом рашистов жилом доме, 29 апреля.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

14. Люди смотрят на поврежденный ракетным обстрелом рашистов жилой дом, 29 апреля.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

15. Полицейские осматривают вещи мужчины возле поврежденного обстрелом рашистов жилого дома, 29 апреля.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

16. Спасатели заходят в поврежденный обстрелом рашистов жилой дом, 29 апреля.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

17. Мужчина убирает осколки стекла в поврежденном обстрелом рашистов жилом доме, 29 апреля.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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