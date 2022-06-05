С начала войны Россия выпустила по Украине 2,5 тысяч ракет

5 июня, 00:16
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Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 2,5 тысяч ракет. В субботу, 4 июня, оккупанты снова обстреляли приграничные районы Сумской области и Николаев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

« К утру сегодняшнего дня общее количество различных российских ракет, примененных против Украины, — уже 2 503», — сказал он.

Видео дня
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По словам президента, напряженной остается ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои. Также «очень тяжело» в Лисичанске, Марьинке других городах и общинах Донбасса, которые испытывают постоянные авиационные удары.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Владимир Зеленский Война России против Украины

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