С начала войны Россия выпустила по Украине 2,5 тысяч ракет 5 июня, 00:16 Цей матеріал також доступний українською Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 2,5 тысяч ракет. В субботу, 4 июня, оккупанты снова обстреляли приграничные районы Сумской области и Николаев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

« К утру сегодняшнего дня общее количество различных российских ракет, примененных против Украины, — уже 2 503», — сказал он.

Видео дня

По словам президента, напряженной остается ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои. Также «очень тяжело» в Лисичанске, Марьинке других городах и общинах Донбасса, которые испытывают постоянные авиационные удары.

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