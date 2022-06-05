Целью ракетных ударов оккупантов стал вагоноремонтный завод в Киеве. Глава правления УЗ опроверг заявление РФ о наличии там танков 5 июня, 15:06 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских ракетных ударов по ДВРЗ (Фото:Скриншот)

На территории Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ), подвергшегося ракетным ударам со стороны РФ, нет военной техники, он ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые Украина использует для вывоза экспортной продукции.

Об этом заявил глава правления Укрзализныци Александр Камишин.



Он сообщил, что утром 5 июня оккупанты нанесли по находящемуся на левом берегу Киева ДВРЗ четыре ракетных удара.

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«В принципе, для нас это уже стандартное начало дня. Они бьют по железной дороге каждый день, мы оперативно ремонтируемся и едем дальше. Среди железнодорожников был один раненый, ему была оказана медицинская помощь. И оперативно приступили к ликвидации последствий удара. Мы не делали никаких публичных заявлений об обстрелах, потому что в этом случае движение пассажирских поездов не задерживалось», — отметил Камишин.

Он также подчеркнул, что заявления Минобороны РФ о наличии на территории завода «танков Т-72 и другой бронетехники» не соответствуют действительности.

«Я официально приглашаю всех журналистов — и украинских и иностранных сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что Россия в очередной раз соврала. И что их настоящая цель — экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на мероприятие», — сообщил глава правления УЗ.

Напомним, утром 5 июня на Левом берегу Киева раздались взрывы. Россия впервые с конца апреля атаковала Киев ракетами.

Отмечается, что аккредитация СМИ обязательна. К мероприятию допускаются представители СМИ, получившие аккредитацию Министерства обороны Украины.

Место сбора СМИ: г. Киев, улица Алматинская, 74 (возле проходного завода) в 18:00.

Контакт: +38 063 593 5539 Сергей.

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