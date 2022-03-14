Расстрел иностранных журналистов в Ирпене: в МВД сообщили подробности 14 марта, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Убитый оккупантами в Ирпене журналист Брент Рено (Фото:Smile Times)

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали подробности расстрела журналистов издания Time российскими оккупантами в Ирпене.



Как сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, 13 марта около 13:30—13:40 журналисты приехали к подорванному мосту возле Ирпеня, расположенному между селом Романков и городом Ирпень.

Они перешли через мост на противоположную сторону и направились в направлении города Ирпень.

«Впоследствии к ним подошел водитель автомобиля Лада зеленого цвета и предложил сопровождать их по городу, а именно — к другому взорванному мосту, который, собственно говоря, они искали. Корреспонденты на это согласились», — отметил Денисенко.



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По его словам, сев в автомобиль, они направились в направлении улицы Соборная в ближайший жилой квартал Есенин. Остановившись на проезжей части, начали фотографировать разбомбленные дома и близлежащую территорию этого жилого квартала.

Через несколько минут появились два человека в военной зеленой форме с автоматами в руках и произвели два предупредительных выстрела вверх.



«Водитель на автомобиле с журналистами в салоне среагировал на выстрелы и резко развернулся в обратном направлении, а люди в военной форме автоматными очередями начали обстреливать автомобиль», — сказал Денисенко.



В результате обстрела журналист Брент Рено скончался на месте, другой журналист Хуан Диего Арредондо был ранен, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По словам советника главы МВД, поскольку автомобиль, в котором передвигались журналисты, получил технические повреждения, «они были вынуждены пересесть в другой автомобиль и переложить труп в этот автомобиль, который ехал рядом и доставил пострадавших к мосту возле села Романовка».

«В дальнейшем журналисты переехали через мост с каретами скорой помощи и их доставили в Киев и, соответственно, раненого журналиста доставили в Охматдет», — резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты сознательно убили журналиста Time в Ирпене.

Помимо Рено 13 марта в Ирпене российские оккупанты ранили еще двоих американских корреспондентов.

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