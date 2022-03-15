Fox News сообщил о гибели своего оператора в Украине. Вместе с ним погибла украинская журналистка (обновлено) 15 марта, 17:29 Цей матеріал також доступний українською Пьер Закржевский — крайний слева (Фото:скриншот видео/Fox News)

Оператор американского телеканала FoxNews Пьер Закржевский погиб в Киевской области в результате обстрела российскими оккупантами, сообщили в эфире телеканала 15 марта.

Обновлено в 19:50. В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате артиллерийского обстрела российским оккупантами в селе Горенка Киевской области снаряд попал в автомобиль. Оператор FoxNews погиб от полученных травм, украинская журналистка получила смертельную травму. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством). Имена погибших не называются.

Ранее о гибели Закржевского и украинской журналистки Александры Кувшиновой сообщал советник главы МВД Антон Геращенко.

Ведущий Fox News заявил, что Закржевский работал вместе с журналистом телеканала Бенджамином Холлом, о ранении которого стало известно 14 марта. Их автомобиль попал под обстрел в Киевской области. Ведущий назвал 55-летнего Закржевского настоящей легендой и профессионалом, который освещал войны в Ираке, Афганистане и Сирии.

Геращенко ранее заявлял, что съемочная группа Fox News, вероятно, попала под минометный или артиллерийский обстрел со стороны российских оккупантов в районе села Горенка Киевской области.

15 марта украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину погибли трое журналистов, десятки пострадали. В результате обстрелов под Николаевом погиб журналист Виктор Дударь, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетных обстрелов в Киеве. Американец Брент Рено, известный видеожурналист и документалист, был убит оккупантами на блокпосту в Ирпене.

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