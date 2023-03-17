В Киеве зарегистрировали новый суд, который заменит ликвидированный ОАСК 17 марта, 16:28 Окружной админсуд Киева ликвидирован (Фото:ОАСК)

В Киеве зарегистрировали Киевский городской окружной административный суд (КГОАС), который заменит ликвидированный Окружной админсуд Киева (ОАСК). Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации Украины в пятницу, 17 марта.

Суд был зарегистрирован 28 февраля, он находится на улице Липская, 18/5. Временно исполняющей обязанности главы аппарата суда стала Наталья Оленченко. В КГОАС должны передать все дела с юрисдикцией Киева, которые временно должен был рассматривать Киевский окружной административный суд.



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Верховная Рада 13 декабря 2022 года поддержала решение о ликвидации ОАСК 310 голосами. Другим законопроектом народные депутаты создали Киевский городской окружной административный суд. Президент Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК в парламент еще в апреле 2021 года.



В ОАСК считают решение незаконным и утверждают, что «украинцы фактически будут лишены доступа к правосудию».

9 декабря 2022 года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.

По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт передали в суд.