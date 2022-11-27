В Киеве почти полностью восстановили электропитание, воду, тепло и связь — КГВА 27 ноября, 09:49 В результате ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Киеве практически полностью восстановили электропитание, воду, тепло и связь по состоянию на утро воскресенья, 27 ноября. Ремонтные работы в системе электросетей — на финальной стадии.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Там заявили, что по состоянию на 09:00 у большинства жителей столицы есть свет, а стабилизационные и аварийные отключения не проводятся.

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«Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии», — говорят в КМВА.

В масштабах города водоснабжение, теплоснабжение, связь работают в штатном режиме. Возможны только локальные аварийные ситуации.

В КГВА заявили , что по состоянию на 10:30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Действуют отключения электроэнергии. Обновлено в 10:40.





Накануне в ДТЭК сообщили, что в Киеве и других регионах продолжили применять экстренные отключения энергоэнергии из-за сложнейшей ситуации в энергосистеме Украины. Там заявили, что прилагают усилия, чтобы жители столицы имели возможность получать электроэнергию с перерывом не более чем на пять часов.

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что уже 27 ноября столица вернется к плановым графикам отключений электроэнергии.

В результате ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, но постепенно восстанавливается. По состоянию на день субботы, 26 ноября, дефицит электроэнергии снизился до 25%, вечером в четверг он составлял 50%.

