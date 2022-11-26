Завтра Киев может выйти на плановые графики отключений электроэнергии — Кличко 26 ноября, 13:40 В Киеве могут вернуться на плановые графики отключений электроэнергии (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в воскресенье, 27 ноября, столица вернется к плановым графикам отключений электроэнергии.

«На сегодняшнее утро ситуация такова: почти все дома Киева с теплоснабжением, 95%. В ближайшее время, уверен, будет 100%. Сейчас 25% жителей Киева без электроснабжения и, если дальше мы будем работать, я убежден, что в следующие дни, надеюсь, завтра мы можем выйти уже к плановым графикам отключений», — сказал он в эфире телеканала Киев в воскресенье.

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Кличко отметил, что вода есть по всему городу.

Он также поблагодарил сотрудников коммунальных предприятий за самоотверженный труд.

Ранее в КГВА сообщили, что в столице по состоянию на 09:30 субботы, 26 ноября, без поставок электроэнергии, в режиме аварийных отключений остаются 130 тысяч жителей. Все восстановительные работы планируется завершить в течение 24 часов.