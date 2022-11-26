Дефицит в энергосистеме снижен до 25% — Укрэнерго 26 ноября, 12:56 Дефицит в энергосистеме снижен до 25% (Фото:НЭК Укрэнерго)

Дефицит мощности в украинской энергосистеме к утру субботы, 26 ноября, снизился до 25% по сравнению с 30% по состоянию на вечер пятницы.



Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

В компании отмечают, что энергетики продолжают восстанавливать энергосистему.

Сообщается, что на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на остальных.

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«Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления», — говорится в сообщении НЭК.

В то же время, еще 25% электроэнергии остаются в дефиците, поэтому в субботу на всей территории Украины действует режим ограничения потребления.

Укрэнерго также отмечает, что компания больше не определяет, какие виды отключений — аварийные или плановые — будут применены, это решают облэнерго.



«Сейчас мы изменили тактику и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области», — отметил руководитель оператора Владимир Кудрицкий.



То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.



«Сейчас каждый украинец, в дом которого вернулся свет, может помочь быстрее вернуть его другим, просто экономно потребляя электроэнергию. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей», — резюмировали в Укрэнерго.



В результате ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины 23 ноября, украинская энергосистема вошла в блэкаут, но постепенно восстанавливается. К утру пятницы, 25 ноября, дефицит электроэнергии снизился до 30%, к вечеру четверга он составлял 50%.