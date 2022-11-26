Не более пяти часов без света. ДТЭК стабилизирует периоды отключений в Киеве и пояснил, куда обращаться в случае длительных перебоев 26 ноября, 16:46 В Киеве продолжаются экстренные отключения света (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Ситуация в энергосистеме Украины остается очень сложной, поэтому по всей стране, в частности в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

В то же время в компании прилагают усилия, чтобы жители столицы имели возможность получать электроэнергию с перерывом не более чем на пять часов.

«Мы понимаем, что длительное отсутствие света усложняет жизнь киевлянам. Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов. Стабилизационные графики в столице пока не работают», — говорится в сообщении ДТЭК Киевские электросети.

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Такой режим будет действовать, пока не удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме стабилизируется.

В ДТЭК отметили, что если в доме в течение периода после атаки РФ с 23 ноября и по сей день (26 ноября) не появился свет или с 26 ноября свет будет отсутствовать более пяти часов, следует сообщать об этом в ДТЭК Киевские электросети через онлайн-каналы: чат-боты в Telegram или Viber и страницу в Facebook.

Там также призвали после включения света не включать одновременно все электроприборы — это может привести к новой аварии в микрорайоне или доме из-за резкого увеличения нагрузки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предположил, что уже в воскресенье, 27 ноября, столица вернется к плановым графикам отключений электроэнергии.

«На сегодняшнее утро [26 ноября] ситуация такова: почти все дома Киева с теплоснабжением, 95%. В ближайшее время, уверен, будет 100%. Сейчас 25% жителей Киева без электроснабжения и, если дальше будем работать, я убежден, что в следующие дни, надеюсь, завтра мы можем выйти уже к плановым графикам отключений», — сказал он в эфире телеканала Киев в субботу.

