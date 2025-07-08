108-летняя испанка Эсперанса Кортиньяс рассказала, в чем, по ее мнению, кроется секрет долгой и активной жизни.

Несмотря на преклонный возраст, она по-прежнему ездит в город на автобусе, играет в карты с друзьями и даже танцует по воскресеньям. Один из ее неизменных ежедневных ритуалов — рюмка кофейного ликера перед обедом.

Реклама

Эсперанса живет в городе Оренсе на севере Испании вместе с 76-летней дочерью Мари Кармен. В интервью радиостанции COPE она подчеркнула: чтобы прожить долго, нужно много работать, быть активным, правильно питаться, радоваться жизни и сохранять оптимизм. С юных лет она трудилась в деревне, ухаживала за коровами, и считает, что физический труд закалил ее здоровье.

В еде женщина не придерживается строгих ограничений — любит овощи и фрукты, но говорит, что может есть всё. Однако ее постоянным спутником остается местный кофейный ликер — licor café. Именно с него начинается ее обед. Дочь готовит еду, и примерно в 13:00 они садятся за стол.

После обеда Эсперанса немного отдыхает, но не спит. Около четырех часов дня она выходит из дома и едет в центр города, где проводит время в доме пенсионера, играя в карты. «Мне это очень нравится, у меня много друзей, и мы отлично проводим время», — рассказывает она. По воскресеньям женщина танцует, хотя теперь делает это реже — в прошлом году она сломала бедро. Несмотря на травму, восстановилась хорошо и продолжает танцевать хотя бы раз в неделю.

Вечером, около восьми, Эсперанса возвращается домой, ужинает стаканом молока, слушает радио, включает телевизор и ложится спать около 11. По ее словам, спит она крепко и спокойно.

Большое значение в своей жизни она придает общению — ежедневно поддерживает связь с родными и друзьями. Дочь говорит, что прохожие на улице часто узнают Эсперансу и здороваются с ней, как с местной знаменитостью.

Женщина не боится и дальних поездок — недавно она проехала пять часов на поезде до Аликанте, чтобы навестить другую дочь. Она любит красиво одеваться, у неё целых три шкафа одежды, всегда причёсывается и наносит немного помады.

По словам Эсперансы, именно радость и желание жить помогают ей наслаждаться каждым днем и двигаться вперед — год за годом.

Галицийская «ликорка»: кофейный ликер, который легко приготовить дома Если вы любите кофе и ликеры — этот напиток точно вас заинтересует. Ароматный, насыщенный, с легкой цитрусовой ноткой, он отлично подойдёт как в качестве дижестива, так и просто для уютного вечера. Перейти к рецепту