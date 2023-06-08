Из-за поддержки России. Британия расширила санкции против Беларуси

8 июня, 16:55
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Лондон ввел новые санкции против Беларуси (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

Лондон ввел новые санкции против Беларуси (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

Великобритания расширила список санкций против Беларуси из-за ее поддержки войны России против Украины.

Об этом сообщил МИД Великобритании.

Великобритания устанавливает запрет на импорт золота, цемента, древесины и каучука из Беларуси.

«Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, который активно способствует российским военным усилиям и игнорирует территориальную целостность Украины», — заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

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Также Великобритания вводит запрет на поставки в Беларусь товаров двойного назначения, промышленного оборудования, денежных купюр, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.

Дополнительно вводятся ограничения в отношении белорусских физических лиц и компаний, которые способствуют России в обходе западных санкций.

Кроме того, Лондон ограничит доступ в стране к провластным белорусским интернет-СМИ, которые находятся под санкциями Великобритании.

Власти Британии также расширили критерии для включения физических и юридических лиц из Беларуси в санкционный список. Согласно новым критериям, теперь возможно наложение санкций на родственников белорусов, которые уже попали под ограничения.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела анализ способов, которыми России удается обходить санкции. Следующим этапом является прекращение всех путей, которыми Москва может осуществлять такие действия.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Великобритания Беларусь Санкции против России Санкции Война России против Украины

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