Россия обходит международные санкции: мы должны закрыть им все пути — Зеленский 4 июня, 21:52 Президент заявил, что во время совещания им удалось проанализировать страны и компании, которые могут способствовать России в производстве средств террора (Фото:Скриншот из видео Владимир Зеленский/Facebook)

Украина провела анализ способов, которыми России удается обходить санкции. Следующим этапом является прекращение всех путей, которыми Москва может осуществлять такие действия.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Сегодня провел специальное совещание по санкциям. ГУР, Служба внешней разведки, правительство, Офис. Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает», — подчеркнул Зеленский.

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По заявлению Зеленского, государству-террористу все еще удается использовать технологии мира благодаря снабженческим сетям и обходить международные санкционные режимы.

Однако, заявил президент, что во время сегодняшнего совещания им удалось проанализировать страны и компании, которые могут способствовать России в производстве террористических средств, в частности ракет.

«Мы видим каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используются Россией для продолжения террора. И мы должны закрыть все такие направления — вместе с партнерами, — чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги будут», — отметил президент.

26 мая Япония расширила список санкций против РФ. Под них попали 17 физических и 78 юридических лиц.

Евросоюз намерен ввести санкции против 90 компаний, которые помогали России обходить экономические ограничения. Есть четкие доказательства того, что эти компании нарушали введенные уже санкции.

19 мая лидеры стран G7 договорились об усилении санкций против России и пообещали дальнейшую финансовую поддержку Украине. Это включает в себя экспорт промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые Россия использует для восстановления своей военной силы.