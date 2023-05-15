«После Лукашенко». Четыре сценария, чего ждать Беларуси и Украине 15 мая, 19:18 NV Премиум

Управленческая система Беларуси зациклена на Лукашенко гораздо больше, чем та же российская — на Путине

Исчезновение Александра Лукашенко с информационных радаров, слухи, появившиеся еще тогда, когда увидели его состояние 9 мая, а затем тогда, когда он не выступал на 14 мая — День государственного флага, герба и гимна Беларуси, избежал ряда других церемоний, — о болезни и об операции означают, что таки есть проблема с состоянием здоровья. Это неизбежно вызвало ряд предположений. Что это такое — следствие почтенного возраста, переутомления, проблемы со здоровьем, которые могут возникать у любого человека, или может повторяется загадочная история, которая уже случилась с Владимиром Макеем. Напомню, что многолетний министр иностранных дел Беларуси внезапно умер, и это вызвало много слухов — это естественная смерть, или ему помогли.

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И вот сейчас тоже — внезапная болезнь Лукашенко. Это дает повод для различных конспирологических предположений. Но главное — вот о чем свидетельствует нынешняя ситуация. О том, что даже когда на время Лукашенко выбывает из нормального состояния это уже создает определенный управленческий кризис в Беларуси. И это уже напряжение, которое может привести к различным политическим последствиям. Если вдруг что-то с Лукашенко произойдет — это точно ситуация кризисная. Потому что управленческая система Беларуси зациклена на Лукашенко гораздо больше, чем та же российская система — на Путине. В России все-таки есть достаточно самодостаточные институты — от ФСБ до Центробанка, а в Беларуси все завязано на Лукашенко. И поэтому, если что-то случается с Лукашенко, то эхо идет по всей управленческой системе Беларуси.

Уже есть информация об активизации различных кланов в Беларуси, которые попытаются как-то себя проявить и возможно начать борьбу за статус наследника Лукашенко. Речь идет не только об официальной кандидатуре человека, который должен замещать президента Беларуси, если вдруг что-то произойдет — это руководительница Верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Формально она должна быть преемницей Лукашенко. Но есть другой претендент — нынешний премьер-министр Беларуси Роман Головченко, которого якобы поддерживает старший сын Лукашенко — Виктор. А за Виктором Лукашенко может стоять Москва.

Уже есть информация об активизации различных кланов в Беларуси

Это уже первые признаки того, что может начаться борьба за власть, если вдруг с Александром Лукашенко что-то случится.

Если отталкиваться от нынешней ситуации, то безусловно — это сигнал для всех. Для Москвы, для Китая, для Запада, и для белорусских элит, что Лукашенко не вечен, и возможно уже стоит готовиться к жизни после Лукашенко. Вопрос — какой она будет?

С высокой вероятностью можно предположить несколько сценариев.

Сценарий первый — Москва попытается сохранить контроль над Беларусью, обеспечив приход к власти своего ставленника. Мы не знаем — кто это будет — нынешний премьер Беларуси или госпожа Кочанова, или кто-то еще, но Москва попытается, чтобы это был ее человек. А дальше уже — варианты. Если это будет их человек во главе Беларуси — это будет более управляемый человек, в отличие от Лукашенко, и тогда можно будет или заставить присоединиться к войне против Украины, или ускорить процесс интеграции Беларуси в состав союзного государства с Россией. И это очень опасно для самой Беларуси, может вызвать кризисные тенденции в белорусском обществе и вообще привести к тектоническим сдвигам в Беларуси, особенно если Россия проиграет войну.

Другой сценарий — против аннексии Беларуси категорически выступает Китай. Ему это не выгодно. Китай много вложил в Беларусь, и китайцы очень внимательно и с большой тревогой следили за ситуацией в Беларуси в 2020 году, когда там был политический кризис. И сейчас Китай, думаю, может выставить Москве свои красные линии. Чтобы и самостоятельность Беларуси, характерная для нынешней ситуации, сохранилась. И возможно Пекин попытается тоже способствовать тому, чтобы к власти пришел руководитель, который бы дружил с Китаем, который бы продолжил ту же политику сближения с Китаем, которую проводил и Лукашенко. Чтобы сохранялось определенное равновесие в отношениях Минска с Москвой и Пекином. Есть ли такой человек сейчас у Китая в белорусском руководстве — мы сейчас сказать не можем, неизвестно. Слабое место Китая как раз в том, что он сделал ставку именно на Лукашенко. Мы не знаем, есть ли запасные варианты. В Беларуси много экономических активов китайских, думаю, что у Китая были большие планы на Беларусь как на определенный форпост на постсоветском пространстве, и в отношениях с Украиной, и в отношениях с ЕС. Поэтому терять Беларусь просто так Китай не будет.

Третий сценарий — обострение политического кризиса в Беларуси. Пока он менее вероятен, но такое может произойти если и Москва не сможет эффективно и быстро повлиять на Беларусь, и если белорусские элиты начнут борьбу между собой, возникнет какая-то патовая ситуация и не будет авторитетного и четко определенного наследника Лукашенко. Но проблема в том, что оппозиция слабая. После кризиса 2020 года большая часть белорусской оппозиции разгромлена — в тюрьмах или за границей.

Отсюда четвертый сценарий — переходный период. Когда в случае смерти Лукашенко приходит к власти переходная фигура. А дальше — сможет ли она закрепить свою власть, или скрытая борьба за власть будет продолжаться как это было во многих авторитарных странах, когда из жизни уходил мощный лидер, а после него всегда возникал вакуум или начиналась борьба за власть.

Если же Лукашенко выздоровеет, то проведет мониторинг кто и как вел себя во время его болезни. Соответственно могут быть определенные кадровые выводы.

Но та ситуация, которая сейчас произошла — это первый звоночек, заставляющий задуматься Москву, Пекин, Запад, Киев и, безусловно, различные слои белорусского общества о жизни после Лукашенко.

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