Как и почему возникает зависимость от еды

Определенные пищевые продукты влияют на мозг так же, как наркотические вещества

Люди часто в шутку называют свой любимый снек «наркотиком» или себя «шокоголиками».

Но может ли кто-то в самом деле стать зависимым от еды — так же, как другие «подсаживаются» на алкоголь или никотин?

Как психиатр-нарколог и исследователь, специализирующийся на лечении расстройств пищевого поведения и ожирения, я уже несколько десятилетий слежу за исследованиями в этой области. Я написала учебник по пищевой зависимости, ожирению и перееданию, а затем — книгу по самопомощи для людей, испытывающих сильную тягу и навязчивые мысли в отношении некоторых пищевых продуктов.

Хотя среди психологов и ученых еще продолжаются споры по этому вопросу, постепенно все приходят к консенсусу, что