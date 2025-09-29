Идеальное средство от стресса? Что стоит знать о побочных эффектах медитации

Мигель Фариас: «Если уж медитацию используют как средство для улучшения самочувствия, то люди должны быть проинформированы о ее возможном вреде» (Фото: AllaSerebrina/Depositphotos)

Поскольку осознанность можно практиковать прямо у себя дома и бесплатно, она часто кажется идеальным средством от стресса и проблем с психическим здоровьем. Осознанность — это разновидность медитации, заимствованная из буддизма, в ходе которой вы концентрируетесь на осознании того, что чувствуете, думаете и ощущаете в настоящий момент.

Первые письменным упоминаниям медитации осознанности, найденным в Индии, более 1500 лет. В Писании о медитации Дхарматрата, созданном сообществом буддистов, описываются различные практики и приводятся сообщения о том, что после медитации могут возникнуть симптомы депрессии и тревожности. В нем также подробно рассказывается о когнитивных аномалиях, сопряженных с эпизодами психоза, диссоциации и деперсонализации (когда людям кажется, что мир «нереален»).

В последние восемь лет наблюдается всплеск научных исследований в этой области. Эти исследования показывают, что побочные эффекты действительно не редки.