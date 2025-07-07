Общая проблема. Как проявляется ПТСР и что может помочь

Елена Любченко: «Чья-то психика, по многим причинам, может справиться с травматическим опытом, а чья-то — не выдерживает» (Фото: Milkos/Depositphotos)

Это расстройство возникает примерно у 20% тех, кто пережил травматическое событие

Есть материалы, которые я бы не хотела писать. Но.

В прошлом о PTSD говорили преимущественно специалисты — терапевты, такие как я, психиатры, ну и их пациенты, которым пришлось пережить травматический опыт.

Да, этих клиентов было немало — откровенно говоря, даже один клиент с посттравматическим расстройством это уже много. Впрочем, сейчас мы с вами впервые, пожалуй, со времен Второй Мировой живем в реальности, когда это расстройство стало общенациональной (если не глобальной) проблемой.

ПТСР у военных — как обычное дело, об одних только ветеранах войны во Вьетнаме и их расстройствах написано более десятка книг. Сегодня же это расстройство может наблюдаться у всех без исключения — люди любого пола, возраста, рода деятельности и даже места жительства (да, украинская беженская диаспора!) могут страдать ПТСР. Люди, живущие в Украине под баллистикой, как и люди, которые живут в Сакраменто и смотрят войну только в телевизоре, потенциально почти равны перед ПТСР.

Именно поэтому я и пишу этот материал.

Поскольку ПТСР — наша общая беда, мы должны разбираться и в том, что именно называют ПТСР, и в том, как его выявлять, и в том, как и чем он лечится.

Депрессивное настроение — это не всегда ПТСР

Тревожность — это не всегда ПТСР, бессонница — это не всегда ПТСР, депрессивное настроение — это не всегда ПТСР. И наоборот: ПТСР не всегда проявляется именно этими нарушениями.

Казалось бы, после трех лет полномасштабной войны мы все уже должны в этом что-то понимать, впрочем, я регулярно сталкиваюсь с невежеством относительно ПТСР — этой аббревиатурой в шутку объясняют собственное плохое настроение, этот диагноз устанавливают сами себе самостоятельно, самостоятельно же прописывают себе от него лекарства и т. д.

Предлагаю брать курс на образованность. Для этого подобрала несколько скучных фактов, а кому интересно рассмотреть вопрос более подробно — на специализированных ресурсах онлайн множество профессионально поданной информации.

ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство — может развиться как реакция на травматическое событие у того, кто это событие непосредственно пережил, или наблюдал за ним.

Может развиться, а может и нет. По статистике, ПТСР возникает примерно у 20% тех, кто пережил травматическое событие. В научных кругах до сих пор не согласились, почему у некоторых он есть, а у кого-то, кто пережил то же самое, — нет. Объясняют многими причинами, от анатомического строения мозга до состояния эмоционального здоровья, предыдущих опытов и даже наследственности и уровня образования.

Возьмем за аксиому: чья-то психика, по многим причинам, может справиться с травматическим опытом, а чья-то — не выдерживает.

ПТСР vs Стресс

Реакция на стресс есть у каждого человека, она вмонтирована в нас природой. Впрочем, эта реакция со временем проходит и забывается. А вот ПТСР может быть у человека годами, в ходе терапевтических мероприятий может смягчаться или вообще исчезать, а потом возвращаться. Впрочем, желаемый результат — конечно, избавиться от ПТСР навсегда. И это реально.

Специалисты выделяют период «острого стрессового расстройства», который возникает сразу после травматического события, и, если этот период длится дольше месяца, он может приобрести симптомы ПТСР.

Симптомы ПТСР

1. Повторное проживание

Невозможность избавиться от мыслей или сновидений о травматическом опыте. Любые слова, предметы, звуки, которые напоминают об этом опыте, вводят в состояние паники или вызывают желание спрятаться. На физическом уровне это состояние проявляется повышенным сердцебиением, потливостью, невозможностью сконцентрироваться и т. д.

2. Изменения физического и психологического состояний

Человек становится более раздражительным, даже агрессивным. Или наоборот — избегает общения, закрывается в себе. Нарушается сон. Теряется аппетит. Может склоняться к деструктивному поведению. Может легко пугаться (резких звуков или движений, например).

3. Избегание

Человек избегает любых разговоров о травматическом опыте, категорически отказывается приближаться к локации, где это произошло, избегает людей, которые каким-то образом связаны с опытом или присутствовали при нем. Включает очень жесткие защитные механизмы.

4. Когнитивные изменения

На уровне мышления ПТСР активирует негативное восприятие себя и мира, провоцирует возникновение страха, гнева, обиды, вины и других деструктивных чувств. Вызывает пессимизацию будущего. На фоне этих переживаний человек может избегать общения даже с самыми близкими людьми.

ПТСР у детей

У дошкольников ПТСР имеет следующие признаки:

— ребенок не «отлипает» от определенного взрослого (одного из родителей, старшего друга, старшего брата или сестры, учителя);

— воспроизведение травматического события в игру (например «войнушки» или «мы убиваем плохиша» и т. д. );

— реактивация таких привычек прошлого, как писаться ночью, или сосать палец, или спать с мамой;

— заикание, трудности с произношением.

Что происходит в мозгу

ПТСР вызывает структурные изменения в нашем мозге. В частности:

— гиппокамп (регулирует эмоции, память и т. д. ) уменьшается — человек теряет способность корректно обрабатывать воспоминания;

— амигдала (реагирует на стресс и опасность) аномально активна, человек чувствует постоянную тревогу, опасность и находится в возбужденном состоянии;

— префронтальная кора (регулирует эмоции, контролирует амигдалу) теряет чувствительность, а человек таким образом теряет контроль над собственными эмоциями.

Что происходит с гормонами

У человека с ПТСР может нарушиться выделение гормонов-нейромедиаторов (глутамат, серотонин, гамма-аминомасляная кислота и другие), которые по сути отвечают за корректную реакцию на стресс и помогают регулировать эмоциональное состояние.

ПТСР: что делать

Цивилизованный мир лечит ПТСР комбинацией медикаментозной терапии и психотерапии. Диагноз ПТСР ставит психиатр, он же и соотносит состояние пациента и симптомы с корректно выбранными препаратами и их дозировкой. Лечение ПТСР может длиться несколько месяцев, а может и десятилетия.

А теперь — любимая рубрика: разрушители мифов.

— ПТСР есть не только у военных.

— ПТСР не проходит сам по себе.

— ПТСР, при условии корректного лечения, не остается навсегда.

— ПТСР может проявиться и спустя годы после травматического события.

Давайте будем смышлеными, включим здравый смысл, и больше доверия специалистам.

