Секрет сверхдолголетия. Какой диеты придерживалась одна из старейших жительниц планеты

5 октября, 09:03
NV Премиум
Йогурт (иллюстративная фотография) (Фото: tashka2000/Depositphotos)

Рэйчел Вудс
Физиолог, старший преподаватель Университета Линкольна

В рационе 117-летней Марии Браньяс Мореры был продукт, который она употребляла ежедневно

Мария Браньяс Морера, умершая в 2024 году в возрасте 117 лет, оставила после себя не только воспоминания. Она также оставила подарок науке: образцы своего микробиома.

Исследователи обнаружили, что ее кишечная микробиота была такой же разнообразной, как у людей на несколько десятилетий моложе, и содержала большое количество полезных бактерий, связанных с хорошей сопротивляемостью организма и долголетием. Возможно, этому способствовало то, что Мария Браньяс Морера ежедневно ела йогурт и придерживалась средиземноморской диеты. И если с генами не может везти всем, то забота о микробиоме может оказаться одним из способов сохранять здоровье на протяжении всей жизни.

В статье, недавно опубликованной в Cell Reports Medicine, исследователи представили, пожалуй, самое подробное научное исследование сверхдолгожителя

Теги:   Здоровье Долголетие Здоровое питание

Depositphotos
