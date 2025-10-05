Секрет сверхдолголетия. Какой диеты придерживалась одна из старейших жительниц планеты
Йогурт (иллюстративная фотография) (Фото: tashka2000/Depositphotos)
В рационе 117-летней Марии Браньяс Мореры был продукт, который она употребляла ежедневно
Мария Браньяс Морера, умершая в 2024 году в возрасте 117 лет, оставила после себя не только воспоминания. Она также оставила подарок науке: образцы своего микробиома.
Исследователи обнаружили, что ее кишечная микробиота была такой же разнообразной, как у людей на несколько десятилетий моложе, и содержала большое количество полезных бактерий, связанных с хорошей сопротивляемостью организма и долголетием. Возможно, этому способствовало то, что Мария Браньяс Морера ежедневно ела йогурт и придерживалась средиземноморской диеты. И если с генами не может везти всем, то забота о микробиоме может оказаться одним из способов сохранять здоровье на протяжении всей жизни.
В статье, недавно опубликованной в Cell Reports Medicine, исследователи представили, пожалуй, самое подробное научное исследование сверхдолгожителя