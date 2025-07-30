Серебряные разводы. Почему все больше пар распадается после 50

Елена Любченко: «Мотивация вступать в брак, чтобы в старости о тебе заботился партнер, в современных условиях выглядит неактуальной» (Фото: Milkos/Depositphotos)

В богатых странах все более распространенным становится silver splits — добровольный развод или распад союза после того, как партнерам исполняется 50 лет.

Это как подтверждение того, что 50 — это новые 30, когда ты уже выполнил все социальные обязательства, воспитал детей, прожил все родительские программы, закончил все социальные проекты — и можешь посвятить оставшуюся жизнь тому, что действительно сознательно выбираешь и чего действительно хочешь. Начать жить свое.

Реклама

Согласно исследованиям, инициатором зрелых разводов чаще становится женщина, вопреки стереотипам о «рынке невест», «бес в ребро» и популярности «папиков» среди молодых женщин. В развитых странах как-то оно не так работает.

50 — это новые 30

Именно женщины за 50 испытывают больше заинтересованности начинать свою новую, лучшую — извините за банальность — по собственным правилам жизнь.

Есть только один показатель, когда развод инициируют мужчины, причем в семь раз чаще, чем женщины (очень плотно просчитанная цифра, базируется на семилетнем исследовании более чем 30 000 зрелых пар). Это ситуация, когда женщина в браке начинает серьезно болеть. Именно при таких обстоятельствах мужчины требуют разводов в семь раз чаще, чем женщины при таких же условиях (если серьезно заболел мужчина).

Исследователи не очень вдаются в причины такого разительного расхождения в поведении. Что-то говорят о распределении ролей в паре и меньшей резильентности мужчин к обстоятельствам, когда надо заботиться о больной женщине.

Я сильно заинтересовалась, как это все происходит в наших условиях финансового неблагополучия и отношений на расстоянии. Особенно в ситуации тяжелых ранений и ПТСР. Потому что здесь цифры немного другие.

Ментальные расстройства мужчин женщины (опять же, то же исследование европейских пар) переносят сложнее и разводятся чаще. Европейские ученые делают только один вывод — мотивация того, что надо жениться, чтобы в старости о тебе заботился партнер, в современных условиях выглядит неактуальной для «зрелой молодежи». Люди в возрасте 45–65 хотят счастья, которое приносят новая жизнь, новые впечатления, новые отношения, новые интересы.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь