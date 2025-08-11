Это не любовь. Что может удерживать в неблагополучных отношениях

Есть как минимум пять причин, которые могут мешать нам уйти

Вы удаляете сообщение. Снова.

Это было не первое жестокое сообщение, и даже не худшее. Но именно оно: «Тебе повезло, что я вообще имею с тобой дело», — прорезало тишину ночи и задело вас глубже, чем вам хотелось бы признавать.

Вы прокручиваете в голове хорошие моменты, как заезженную пластинку. То, как он вас утешал, когда вы плакали. Те шутки, которые понятны только вам двоим. Те разговоры в три часа ночи, которые позволяли вам почувствовать, что кто-то знает вас по-настоящему. Вы говорите себе, что все сложно. У вас нет четкого ответа — только комок в горле и сомнения в душе.

Так почему же умные, знающие себе цену люди остаются в отношениях, которые постепенно разрушают их?