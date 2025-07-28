Знакомая картинка. Почему мы не учимся на ошибках

Елена Любченко: «Совершать одни и те же ошибки снова и снова — часть нашей природы» (Фото: IgorVetushko/Depositphotos)

Совершать одни и те же ошибки снова и снова — к сожалению, часть нашей природы.

Человеческий мозг — сложный механизм. С одной стороны он умеет раз зарегистрировать травматический опыт, чтобы потом не допускать его повторения. Например, когда ребенок обжег пальчик горячей кастрюлей, во второй раз он уже будет относиться к кастрюлям осторожнее.

С другой же стороны, мозг — очень ленивое создание. Он регистрирует не просто опыты, но и модели поведения, которые сработали в кризисе, шаблоны, которые быстро дают облегчение, и ему, мозгу, всегда легче действовать по знакомой схеме (при условии что эта схема напрямую не угрожает нашему здоровью — например, горячая кастрюля), чем проводить сложную системную работу.

Почему мы едим торт перед сном, хотя хотели бы похудеть?

Почему мы в очередной раз откладываем решение важных рабочих моментов до дня дедлайна?

Почему влюбляемся в нарциссов?

Почему снова говорим «да», хотя правильнее было бы сказать «нет»?

Мозг — очень ленивое создание

Потому что мозгу так легче. Он так раньше делал. И ему, по большому счету, безразлично, что вы хотели бы весить на 5 кг меньше, что нарциссы разбивают сердца и ничего не дают взамен, и что из-за нашего постоянного кризиса на работе страдают наша самооценка и наши социальные связи. Страдаешь? Тебе плохо? Так, может, еще тортика, киска?

Знакомая картинка? Вот как наука предлагает научиться учиться на ошибках.

Играть в игры с мозгом — интересно

Вы не представляете, какими всесильными вы будете чувствовать себя, когда победите собственную привычку. Поэтому, приготовьтесь: будет непросто, но в конце — круто!

Саморефлексия и осознанность

Скучные и не очень близкие нам слова, которые, по сути, означают настройку откровенного диалога с собой.

Саморефлексия: «Что я хотел бы улучшить?»

Составьте список — ручкой в ежедневнике, кнопками в приложении Notes — ваших граблей (ошибок, которые не стоит повторять). Сформулируйте, почему именно вы хотите избавиться от привычки допускать эту ошибку: что происходит? Где я «косячу»? Какова истинная причина?

Пример: грабли «Вася»

Моя ошибка: одалживаю деньги Васе.

Почему это ошибка: чувствую себя слабой, потому что не могу ему отказать. Он еще ни разу не вернул мне деньги вовремя. Этот момент негативно влияет на наши отношения.

Теперь нужен план

Вы поняли, что вам нужно изменить и почему. Но как? Представьте ситуацию, которая снова может спровоцировать повторение прошлых ошибок — и подумайте, каким будет ваше поведение на этот раз.

Что вы сделаете иначе?

Так, наука предлагает готовиться к очередным «граблям».

Иначе это будет танец длиной в жизнь.

Грабли «Вася»: формирование новой привычки. В следующий раз, когда Вася попросит у меня деньги в долг, я скажу ему что-то вроде: «Извини, сейчас я не могу одолжить тебе деньги. Возможно, я могу помочь тебе другим способом?»

Но если бы оно было так просто, психологи были бы не нужны!

Что делать, когда все идет не по плану

Не паниковать. То, что устаревшая привычка не меняется моментально — нормально.

Впрочем, худшее, что вы можете сделать, если снова наступили на любимые грабли — корить себя и мучиться от чувства вины.

Включаем рефлексию!

Вот и она пригодилась. Спросите себя: «Почему я снова это сделал?» Конечно, вы это сделали потому, что мозгу так легче. Но всегда есть более комплексный и сложный ответ. И он нам нужен (в ситуации с Васей я могу избегать конфликтов, бояться осуждения, хотеть быть для всех хорошей и т. д. — что вызывает более глубокие вопросы).

Ни обещаний, ни прощений

Писать «я больше никогда не…» в новогодних списках и «начинать новую жизнь с понедельника» никогда не работает, потому что вы живете в данном, вот этом моменте, а не в гипотетическом будущем. Действуйте сейчас.

Примите взвешенное решение относительно того, чего не стоит делать.

Осознайте, зачем вам эти хлопоты — стоят ли эти изменения усилий, которых они требуют. Примите это как мотивацию.

Сорвались? Не беда — порефлексируйте, почему так произошло, и снова продумайте, что вы будете делать, если ситуация повторится.

Кнут и пряник

Все направления психологии, работающие с ментальными привычками, говорят: очень важно отследить собственные мысли и собственное состояние в ситуации, когда вы наконец-то сломали шаблон и повели себя иначе, чем всегда. Остановитесь и осознайте, что изменилось и какие новые впечатления вам дарит этот опыт.

К терапевту

Страхи, неверие в собственные силы, отсутствие ролевых моделей, неумение «владеть» собственными желаниями и целями — лишь небольшое количество причин, по которым люди допускают одни и те же ошибки. И как будто роботы живут по чьим-то программам, а не собственным выбором.

Многие такие ошибки гораздо масштабнее, чем «одолжу Васе снова». Есть ошибки, которые разрушают нам жизнь. Поэтому иногда стоит обратиться к специалисту по граблям.

Мои грабли:

— откладывать что-то на «когда буду более свеженькая»;

— рефлексировать тогда, когда надо действовать;

— брать клиентов на то время, когда наметила себе отдых или перерыв на еду;

— забывать есть, принимать лекарства, пить и т. д. , когда есть драйвовый проект и много ответственности.

Так что есть куда расти!

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

