Как повысить продуктивность. 11 секретов

22 июля, 10:20
NV Премиум
Поделиться:
Тревис Бредберри: «Если самоконтроль оставляет желать лучшего, то и с продуктивностью складывается такая же ситуация» (Фото: AllaSerebrina/Depositphotos)

Тревис Бредберри: «Если самоконтроль оставляет желать лучшего, то и с продуктивностью складывается такая же ситуация» (Фото: AllaSerebrina/Depositphotos)

x1
0:00
-
13:53
Тревис Бредберри
Автор книги «Эмоциональный интеллект 2.0»

Эти рекомендации помогут не отвлекаться от работы и достичь намеченных целей

Исследования, которые я провел для своей новой книги, показали, что большинство наиболее продуктивных людей обладает высоким эмоциональным интеллектом (если точно, то 92% ведущих профессионалов). Отличительной чертой эмоционального интеллекта является самоконтроль — навык, который обеспечивает огромную продуктивность, позволяя сохранять сосредоточенность и не отклоняться от плана. К сожалению, самоконтроль — не из тех навыков, на которые легко опереться. Большинству людей так сложно его сохранять, что когда психолог Мартин Селигман и его коллеги из Пенсильванского университета опросили два миллиона человек и попросили их ранжировать в порядке убывания свою степень владения 24 различными навыками, самоконтроль оказался на самом последнем месте.

Реклама

А если самоконтроль оставляет желать лучшего, то и с продуктивностью складывается такая же ситуация.

Когда речь идет о самоконтроле, очень легко сосредоточиться на своих поражениях, по сравнению с которыми меркнут все успехи.

Теги:   Эмоциональный интеллект Продуктивность Жизненные советы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies