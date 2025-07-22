Как повысить продуктивность. 11 секретов

Тревис Бредберри: «Если самоконтроль оставляет желать лучшего, то и с продуктивностью складывается такая же ситуация» (Фото: AllaSerebrina/Depositphotos)

Исследования, которые я провел для своей новой книги, показали, что большинство наиболее продуктивных людей обладает высоким эмоциональным интеллектом (если точно, то 92% ведущих профессионалов). Отличительной чертой эмоционального интеллекта является самоконтроль — навык, который обеспечивает огромную продуктивность, позволяя сохранять сосредоточенность и не отклоняться от плана. К сожалению, самоконтроль — не из тех навыков, на которые легко опереться. Большинству людей так сложно его сохранять, что когда психолог Мартин Селигман и его коллеги из Пенсильванского университета опросили два миллиона человек и попросили их ранжировать в порядке убывания свою степень владения 24 различными навыками, самоконтроль оказался на самом последнем месте.

А если самоконтроль оставляет желать лучшего, то и с продуктивностью складывается такая же ситуация.

Когда речь идет о самоконтроле, очень легко сосредоточиться на своих поражениях, по сравнению с которыми меркнут все успехи.