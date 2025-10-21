Плоды воспитания. Почему люди становятся нарциссами

«Нарциссов стало больше», — скажете вы. Возможно и так. Нет сомнения, что стало больше людей, которые знакомы с этим определением, поэтому могут дать корректное имя самовлюбленному человеку, который утверждается за счет других.

Нельзя недооценивать и тот факт, что современная культура бесконечного самолюбования в соцсетях, фиксация и демонстрация каждого мгновения собственной жизни, декларативные манифестации собственных намерений и мечтаний, все это тотальное «я-меня-мое» не просто способствует развитию нарциссических наклонностей с детства, но и как бы прославляет их, настаивает на их первоочередности.

Сегодня хочу поговорить о том, как и почему люди становятся нарциссами — именно становятся, не рождаются.

В исследованиях профильных специалистов можно встретить фактор наследственности как причину развития нарциссического расстройства, но обычно рядом с подобными выводами есть примечание, что наследственность в таких случаях является лишь одной из причин возникновения нарциссизма.

Нарциссическое расстройство личности — это поведение, в основе которого лежит чрезмерное ощущение собственной значимости, уникальности, таланта и так далее. Люди с таким расстройством нуждаются в постоянном и массовом подтверждении собственной «крутости».

Они живут счастливо, развиваются и процветают лишь при условии, что окружение восхищается их персоной.

Другой чертой нарциссов — которая по масштабу выраженности равна потребности в восхищении — является абсолютное безразличие к проблемам, чувствам, мыслям других людей. Так называемая «эмпатическая слепота». Другие люди интересны нарциссу исключительно как источник подтверждения его надземного статуса. Все.

Конечно, если человек обладает абсолютной убежденностью в собственной уникальности и потребностью или привычкой постоянно слышать подтверждение этой уникальности, то кто-то человека приучил к такому мировосприятию еще с малого возраста.

Кто? Родители.

Нарциссические расстройства — это, как правило, «плоды» воспитания в семьях с определенной культурой поведения. Приведу несколько примеров таких семей.

Тип первый. Семья «Успешных успехов»

В этой семье ребенка хвалят и вообще замечают, только если он достиг чего-то феноменального. В этой семье культивируется успех — все как будто соревнуются по показателю крутости друг с другом.

В таких условиях ребенок растет с убеждением, что он интересен, нужен, заметен только тогда, когда он «бест оф зе бест». Он «существует», чувствует свою ценность, привлекает внимание близких только когда блестит ярче всех. И он становится зависимым именно от этого маркера.

Тип второй. Ребенок на троне

В этой семье ребенка хвалят за все подряд и в максимально экзальтированной манере. Эти дети идеальны при любых условиях — все их рисунки и поделки гениальны, любая оценка учителя либо подтверждает гениальность, либо не способна и частично ее отразить. А еще эти дети не слышат слов «нет» и «нельзя».

В результате имеем человека, который привыкает быть чуть ли не богом — и именно такого отношения к себе ожидает от всех вокруг и считает нормой.

Еще одно следствие такого поведения: нарциссы почти никогда не попадают на прием к терапевтам, ведь они практически не могут признать да и просто предположить, что с ними что-то не так, у них есть слабости, они могут ошибиться.

Тип третий. Под крылом нарцисса

Очень часто, если один из родителей — ярко выраженный нарцисс, ребенок растет в свете его «величия», впрочем, самого ребенка как будто не замечают. И в момент сепарации, взросления, обретения самостоятельности, человек начинает компенсировать этот недостаток внимания — и сам реализует унаследованное нарциссическое поведение. Такие вот «скрытые» нарциссы чувствуют себя не очень комфортно, когда становятся объектом массового внимания, но они с радостью «отрываются» на своем ближайшем окружении, от которого требуют постоянного одобрения, обожания и непрерывного внимания.

А дальше — самое интересное.

Что делать, если вы в самом себе замечаете нарциссические черты?

И не хотите превращаться в монстра.

Во-первых, мои вам поздравления! Признание проблемы — это почти залог ее решения. Во-вторых, читайте дальше. Есть пара мыслей.

Психотерапия

Самый эффективный и корректный способ разобраться с проблемой — не просто констатировать ее, но и практически менять себя и свою жизнь. Ничего более эффективного пока не придумали.

О чем вы?

Если попробовать не принимать во внимание желание нравиться, то что вы за человек? Когда вам бывает грустно? Как вы чувствуете себя «без зрителей»? Что вас вдохновляет (кроме обожания и подхалимства)?

Культивируем эмпатию

Попробуйте чаще ставить себя на место других людей — даже если это, скажем, герои фильма или книги.

Что они сейчас чувствуют? Почему ведут себя именно так? Что бы вы чувствовали на их месте? Каких поступков вы бы ожидали от окружающих?

Развиваем умение воспринимать критику

Научитесь видеть в критике еще один путь своего развития — проявляйте любопытство и не беритесь сразу записывать ее автора в список врагов.

Приоритизируем отношения

Залог настоящих, самых ценных отношений — взаимное уважение, открытость, поддержка. Слово «взаимное» — ключевое. Проанализируйте, какое ваше поведение может препятствовать построению таких отношений, и инвестируйте усилия в то, чтобы это поведение скорректировать.

