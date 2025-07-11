Снятся страшные сны? Проверьте, что вы едите

Новое исследование показало, что сыр может ухудшать сновидения — но о связи питания и сна было известно и ранее

Когда Эбенезер Скрудж пытался прогнать призрак Джейкоба Марли, он обвинял в его появлении «непереваренный кусочек говядины… или ломтик сыра». И хотя эта история, рассказанная Чарльзом Диккенсом, вымышлена, идея, что молочные продукты, съеденные поздно вечером, могут пагубно сказываться на снах, недавно получила научное подтверждение.