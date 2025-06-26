Почему летом так сложно выспаться? И что с этим делать?
Тимоти Хирн: «Даже в современных условиях наш сон остается подвержен сезонным изменениям» (Фото: RomanovaTatjana/Depositphotos)
К счастью, есть много способов решить эту проблему
Дни стали длиннее, солнце светит до позднего вечера и большинство из нас искренне радуется лету. Однако к неожиданно многим людям в это время года приходит незваный гость: бессонница.
Для этих людей лето — период, когда они ворочаются и не могут уснуть, или просыпаются слишком рано, или просто не ощущают сонливости тогда, когда должны бы. Такая сезонная бессонница не только доставляет неудобства, но и может ухудшать настроение, концентрацию внимания и обмен веществ.
Но почему бессонница так резко усиливается летом — и, еще более важный вопрос, что с этим делать?