Почему летом так сложно выспаться? И что с этим делать?

Дни стали длиннее, солнце светит до позднего вечера и большинство из нас искренне радуется лету. Однако к неожиданно многим людям в это время года приходит незваный гость: бессонница.

Для этих людей лето — период, когда они ворочаются и не могут уснуть, или просыпаются слишком рано, или просто не ощущают сонливости тогда, когда должны бы. Такая сезонная бессонница не только доставляет неудобства, но и может ухудшать настроение, концентрацию внимания и обмен веществ.

Но почему бессонница так резко усиливается летом — и, еще более важный вопрос, что с этим делать?