Психологические феномены, с которыми сталкиваются эмигранты

Елена Любченко: «Многие эмигранты испытывают грусть по дому не сразу, а через несколько лет, когда проходит эйфория новизны» (Фото: djmdep/Depositphotos)

Исследования показывают, что эмигранты часто ощущают большую дистанцию не с местными, а с новыми приезжими из собственной страны

Кое-что из психологии эмигрантов, согласно исследованиям:

«Отложенное взросление детей»: во втором поколении эмигрантов часто описывают эффект, когда подростки оттягивают автономность, потому что становятся переводчиками и «проводниками» для родителей.

Доказано, что дети приспосабливаются и социализируются быстрее, поэтому часто помогают предыдущему поколению.

«Задержка грусти»: многие эмигранты испытыввают грусть по дому не сразу, а спустя несколько лет, когда проходит первичная эйфория новизны. Очень много с этим сейчас работаю.

Феномен «другого чужака»: исследования показывают, что эмигранты часто испытывают большую дистанцию не с местными, а с новыми приезжими из собственной страны (конкуренция, «не такие, как мы», зависть, страхи).

Социальная инверсия — крайне болезненная штука

«Социальная инверсия»: в новой стране профессионалы с высоким статусом (врачи, преподаватели, топ-чиновники) могут работать на низкоквалифицированной работе, и это меняет не только статус, но и самооценку. Крайне болезненная штука, о которой тоже с собой приходится договариваться.

«Фантомные запахи дома»: многие люди описывают, что в новой стране время от времени чувствуют запахи, которых физически там быть не может (например, родной кухни или улицы). Вот это странно. Как будто находишься в другом времени и городе одномоментно.

«Переизобретенная идентичность»: эмигранты становятся более «своими» в культуре, которую оставили. Например, украинцы за рубежом почитают больше традиций, чем дома.

Действительно, начинаю такое замечать и понимаю, почему так происходит.

«Диаспорная ностальгия по тому, чего не было»: сообщества создают идеализированную версию «родины», которая на самом деле никогда такой не существовала. Тоже есть такое в разных кругах эмигрантов.

«Язык смешивания« (translanguaging): эмигранты начинают говорить на гибридном языке, постоянно переключаются с родного на новый или другой иностранный, причем даже в середине одного предложения.

Не волнуйтесь. Это нормально.

