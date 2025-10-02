Чувствуете себя словно в ловушке? Вот что может помочь

Карл не любит свою работу — она скучная и ему не очень-то нравятся коллеги, а особенно руководитель, который контролирует каждый его шаг, — но Карлу нужно думать о пенсии, и у него двое детей, которых он хотел бы отправить в колледж. Он чувствует себя словно в ловушке.

Реклама

Джоди тоже чувствует себя словно в ловушке, только не на работе, а в браке. У них с мужем мало общего, каждый из них живет своей жизнью, а из-за его редких, но бурных приступов гнева она постоянно ходит на цыпочках. Однако Джоди работает только на полставки и буквально не может позволить себе уйти, а кроме того, она не знает, куда ей направиться.

Застряв в ловушке, вы чувствуете себя так, словно оказались на дне колодца: видите небо, но не можете выбраться. Такое чувство легко приводит к депрессии и состоянию «стоит ли утруждаться, если все равно все бессмысленно». Вам отвратительно это чувство, но вы сдаетесь.

Однако все может быть иначе. Вот несколько советов, которые помогут вам выбраться.