Пять опасных привычек. Что разрушает вашу печень

Хотя обычно заболевания этого органа ассоциируются с чрезмерным употреблением спиртного, алкоголь — не единственный потенциальный виновник

Печень — один из самых загруженных работой органов человеческого организма. Она обезвреживает токсины, участвует в процессе пищеварения, хранит питательные вещества и регулирует метаболизм.

Но несмотря на свою удивительную выносливость и даже способность к регенерации, печень не защищена от повреждений. Многие повседневные привычки, которым часто не придают значения, могут медленно разрушать ее и в конечном итоге приводить к таким серьезным заболеваниям, как цирроз (необратимое рубцевание печени) или печеночная недостаточность.

Одна из сложностей, связанных с заболеваниями печени, состоит в том, что они могут протекать скрыто. На ранних стадиях могут возникать лишь неопределенные симптомы, такие как постоянная усталость или тошнота.

Со временем, по мере того, как поражение будет прогрессировать, могут появляться более очевидные признаки. Один из самых узнаваемых — желтуха, при которой желтеют кожа и белки глаз. И хотя у большинства людей заболевания печени ассоциируются с чрезмерным употреблением спиртного, алкоголь — не единственный потенциальный виновник. Вот пять распространенных привычек, которые могут незаметно вредить вашей печени.