В Праге облили краской памятник маршалу Коневу

В Праге в ночь на 8 мая неизвестные облили розовой краской памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сообщает Радио Свобода.

На памятнике также написали красной краской: "Тот, который ни разу не выстрелил" ("Ten, ktery nikdy nevystřelil").

В советской историографии маршал Конев считается руководителем освобождения Праги в 1945 году. Современные историки считают, что войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева вошли в уже освобожденную Прагу.

Чешские историки отмечают, что маршал Конев со своими подразделениями приехал из Дрездена в Прагу 9 мая 1945, когда в городе почти не осталось отрядов СС, а подразделения вермахта покинули Прагу. Это было связано с тем, что город взяли под контроль участники Пражского восстания и войска Русской освободительной армии генерала Андрея Власова, повернувшие оружие против немцев. За день до этого, 8 мая, была подписана безусловная капитуляция с командованием Пражского восстания.