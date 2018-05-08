В Праге облили краской памятник маршалу Коневу

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Памятник неоднократно подвергался подобным действиям
Марк Крутов / RFE/RL

Памятник неоднократно подвергался подобным действиям

В Праге в ночь на 8 мая неизвестные облили розовой краской памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сообщает Радио Свобода.

На памятнике также написали красной краской: "Тот, который ни разу не выстрелил" ("Ten, ktery nikdy nevystřelil").

В советской историографии маршал Конев считается руководителем освобождения Праги в 1945 году. Современные историки считают, что войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева вошли в уже освобожденную Прагу. 

Чешские историки отмечают, что маршал Конев со своими подразделениями приехал из Дрездена в Прагу 9 мая 1945, когда в городе почти не осталось отрядов СС, а подразделения вермахта покинули Прагу. Это было связано с тем, что город взяли под контроль участники Пражского восстания и войска Русской освободительной армии генерала Андрея Власова, повернувшие оружие против немцев. За день до этого, 8 мая, была подписана безусловная капитуляция с командованием Пражского восстания.

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