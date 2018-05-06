В Харькове пытались разрушить памятник советскому маршалу Жукову

В ночь на воскресенье, 6 мая, в Харькове неизвестные пытались снести бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы»... попытались разрушить бюст Жукова", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По словам Кернеса, бюст Жукова уже восстановлен. Он также поручил правоохранителям начать круглосуточную охрану всех памятников, монументов, братских захоронений "тех, кто боролся с фашизмом".

"Городские власти, я это обещаю твердо, будут внимательно следить за тем, чтобы трусливым ночным вандалам ничего больше не удалось разрушить в нашем любимом Харькове", - подчеркнул городской глава.

Напомним, что 7 апреля в Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покровы Божьей Матери на постаменте, где раньше стоял Владимир Ленин.