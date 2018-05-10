В Кении прорвало дамбу: не менее 27 погибших

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Более 2 тыс. человек пострадали от подтоплений и разрушений в результате прорыва дамбы в Кении
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Более 2 тыс. человек пострадали от подтоплений и разрушений в результате прорыва дамбы в Кении

В среду вечером сильный дождь в Кении разрушил дамбу Пател на сельскохозяйственных угодьях вблизи города Сола, который находится в 190 км к юго-западу от столицы Найроби. Погибли по меньшей мере 27 человек, сообщает ВВС.

Кенийский Красный Крест сообщает, что спасены около 40 человек. Как отмечается, более 2 тыс. пострадали от подтоплений и разрушений.

Число жертв может увеличиться.

Согласно официальной статистике, количество погибших в стране в результате сильного дождя с марта составляет около 160 человек. Более 220 тыс. людей также остались без жилья.

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