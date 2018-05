В Кении прорвало дамбу: не менее 27 погибших

В среду вечером сильный дождь в Кении разрушил дамбу Пател на сельскохозяйственных угодьях вблизи города Сола, который находится в 190 км к юго-западу от столицы Найроби. Погибли по меньшей мере 27 человек, сообщает ВВС.

Кенийский Красный Крест сообщает, что спасены около 40 человек. Как отмечается, более 2 тыс. пострадали от подтоплений и разрушений.

39 people taken to hospital last night after Patel Dam in Subukia, Nakuru County, broke its banks affecting nearby villages. Search and rescue efforts by County Government, Kenya #RedCross Society and @Ems_Kenya ongoing.