В Кении более 100 человек погибли из-за проливных дождей

Около 200 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома

В Кении погибли как минимум 100 людей из-за ливней, которые продолжались весь апрель.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы настоятельно призываем национальное правительство сообщить миру об этом стихийном бедствии, чтобы можно было предпринять целенаправленные усилия и мобилизовать ресурсы для оказания помощи пострадавшим людям", - заявил генеральный секретарь Красного креста в Кении Аббас Гуллет.

Также около 200 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и ливней.

Наводнения перекрыли основные дороги через центральную и северную Кению и прибрежные районы. Военные и полиция выпустили вертолеты для спасательных миссий.

Кроме того, серьезной проблемой в стране стали вспышки болезней, передающихся через воду.

Ранее сообщалось, что в Парижском регионе эвакуировали почти 1,5 тыс. человек из-за наводнения.