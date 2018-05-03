В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть пострадавшие

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В момент аварии в поездах было около 50 человек
CT24zive / Twitter

В момент аварии в поездах было около 50 человек

На юге Чехиии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали 14 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает Ceske noviny со ссылкой на председателя аварийно-спасательной службы.

В результате столкновения пассажирских поездов возле станции Чески Крумлов 14 человек получили травмы. У четырех из них ранения средней тяжести, остальные пострадали несколько меньше.

Среди раненых было трое детей. В поездах было около 50 человек в момент аварии. Происшествие произошло примерно в 10:00 по киевскому времени.

Ущерб, нанесенный аварией, составляет примерно шесть миллионов крон. Несчастный случай, вероятно, был вызван одним из водителей поездов.

 

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