Во Львовской области перевернулся грузовой состав, заблокировав движение пассажирских поездов

Перевернутые вагоны заблокировали движение на трех путях, поезда могут проехать только по одной колее

Во Львовской области грузовой поезд сошел с рельсов и перевернулся, частично заблокировав движение для пассажирских поездов и электричек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации Варта 1, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"В 09:30 в селе Задворье в Бугском районе Львовской области - авария на железной дороге, перевернулись товарные вагоны", - написал он.

По словам Зинкевича, перевернулись с десяток вагонов.

В результате аварии было заблокировано движение пассажирского электропоезда Ровно-Львов, люди были вынуждены пешком идти около 10 километров до трассы Киев-Львов или ловить машину, чтобы добраться домой.

Впоследствии Зинкевич добавил, что опрокинутые вагоны заблокировали движение тремя путями, поезда могут проехать только по одной колее.

В свою очередь местные жители в соцсетях рассказали, что из-за перекрытия движения во Львове на главном вокзале большое скопление людей, маршрутки отправляются в районные населенные пункты переполненными.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Как сообщили Громадському радіо на железнодорожном вокзале во Львове, движение поездов на Львовской железной дороге восстановлено.

Там отметили, что сразу после аварии движение поездов было приостановлено. Сейчас его восстановили, но поезда прибывают с опозданием. Время опоздания составляет от 50 мин до 1 ч 40 мин.

Ранее сообщалось, что в Крыму поезд въехал в маршрутку с пассажирами, есть погибшие.