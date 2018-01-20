Турецкие военные самолеты нанесли удар по курдам в Сирии

Военные действия на поддерживаемой курдами территории открывают новый фронт в гражданской войне в Сирии.

Турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по целям курдских сил в сирийской пограничной зоне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Прямые военные действия на территории, которую удерживают курдские повстанцы, открывают новый фронт в гражданской войне в Сирии.

Турецкие военные ранее заявили, что они нанесли удары по укрытиям и тайникам трех группировок - PKK (Рабочей партии Курдистана), PYD и YPG (Отряды народной самообороны) после того, как курдские силы обстреляли турецкие позиции в Турции.

"Операция на северо-западе Сирии преследует цель защитить границы Турции, обеспечить безопасность и стабильность в регионе. В рамках начатой операции Оливковая ветвь, будут нейтрализованы боевики PKK/KCK/PYD-YPG и ИГИЛ, а дружественное население Африна освобождено от давления и притеснений террористов", - передает заявление Генштаба ВС Турции Anadolu.

Ранее сообщалось, что Турция готовится к наступлению на курдов в Сирии и стягивает к границе танки.