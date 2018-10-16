СМИ: Асад собрался посетить оккупированную Ялту

Сопредседатель организационного комитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров заявил, что президент Сирии Башар Асад может посетить форум в оккупированном Крыму.

Об этом пишет ТАСС.

"Он сказал, если ничего ему не помешает, то он обязательно примет участие (в форуме. - ред.)", - заявил Назаров.

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Назаров подчеркнул, что Асад приедет в Ялту, "если к тому времени все будет освобождено и у него не будет никаких препятствий". Очевидно, что речь идет о ситуации в сирийской провинции Идлиб, которая является последним оплотом сирийских повстанцев.