16 октября 2018, вторник

СМИ: Асад собрался посетить оккупированную Ялту

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Башар Асад возможно посетит оккупированный РФ Крым

Башар Асад возможно посетит оккупированный РФ Крым

Сопредседатель организационного комитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров заявил, что президент Сирии Башар Асад может посетить форум в оккупированном Крыму.

Об этом пишет ТАСС.

"Он сказал, если ничего ему не помешает, то он обязательно примет участие (в форуме. - ред.)", - заявил Назаров.

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Назаров подчеркнул, что Асад приедет в Ялту, "если к тому времени все будет освобождено и у него не будет никаких препятствий". Очевидно, что речь идет о ситуации в сирийской провинции Идлиб, которая является последним оплотом сирийских повстанцев.

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